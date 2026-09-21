فريدة سيف النصر: التصوير أصبح وسيلة للحصول على الحقوق ورصد المخالفات

أكدت الفنانة فريدة سيف النصر تأييدها لاستخدام التصوير في رصد المخالفات وتوثيق الوقائع، مشيرة إلى أن التصوير أصبح في كثير من الأحيان وسيلة تساعد المواطنين على الحصول على حقوقهم.

وقالت فريدة سيف النصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن هناك أشخاصًا يرتكبون مخالفات، وبمجرد أن يلاحظوا قيام أحد بتصويرهم باستخدام الهاتف المحمول، يتراجعون عن أفعالهم أو يفرون من المكان، وهو ما يعكس، بحسب رؤيتها، أهمية التصوير في الحد من بعض المخالفات.

وتابعت أن التصوير أصبح بمثابة توثيق للواقعة، ويؤدي في بعض الحالات دورًا شبيهًا بتحرير المحاضر، خاصة عندما يتم تقديم الصور أو مقاطع الفيديو إلى الجهات المختصة لإثبات ما حدث.

ضرورة الالتزام بالقانون وعدم التعدي على الحياة الخاصة للمواطنين.

وأشارت إلى أن التصوير أصبح وسيلة مهمة للحصول على الحقوق ورصد المخالفات، مع ضرورة الالتزام بالقانون وعدم التعدي على الحياة الخاصة للمواطنين.