مدرب طرابزون السابق: محمد صلاح من أفضل 5 لاعبين في العالم

وجه سادي تيكيلي أوجلو، المدير الفني السابق لفريق طرابزون سبور التركي، رسالة إشادة إلى النجم المصري محمد صلاح، في ظل البداية المميزة التي يقدمها اللاعب مع الفريق خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري التركي.

وكان محمد صلاح قد قاد طرابزون سبور لتحقيق فوز كبير على جالطة سراي بنتيجة 4-0، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا، ليواصل تألقه ويعتلي صدارة هدافي الدوري التركي برصيد 7 أهداف.

وقال أوجلو في تصريحات عبر قناة النهار: “أرسل سلامي إلى مصر ومحمد صلاح، فهو واحد من أهم 5 لاعبين على الساحة الرياضية في الوقت الحالي”.

وأضاف: “كنا نشاهد أخباره يوميًا على شاشات التليفزيون عندما كان موجودًا في تركيا، والآن نتابع تدريباته مع منتخب مصر، وأنا أحب محمد صلاح، والعالم بأكمله يحبه، وليس في تركيا فقط”.

وتابع: “صلاح لاعب نشيط ومجتهد، والجميع يشعر بالسعادة بسبب نجاحاته وتألقه المستمر، ومن الرائع أن نراه يقدم هذا المستوى”.

وتحدث أوجلو عن الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها قائد منتخب مصر في تركيا، قائلًا: “محمد صلاح محبوب في مصر وتركيا، وشاهدناه خلال إجازته وهو يتجول في مدينة طرابزون، ويحظى هناك بحب كبير من الجماهير”.

وأوضح أن العلاقة بين الشعبين المصري والتركي تشهد تقاربًا كبيرًا، خاصة على مستوى الثقافة والرياضة، مشيرًا إلى أن صلاح يحظى بمكانة خاصة لدى الجماهير في البلدين.

واختتم مدرب طرابزون السابق تصريحاته قائلًا: “سنتابع باهتمام مباريات منتخب مصر ووجود محمد صلاح، ونحن على ثقة بأنه سيواصل التسجيل وتحقيق الانتصارات”.

وأكد أوجلو أن التعامل مع اللاعبين المصريين في تركيا يحظى بارتياح كبير، موضحًا أن العلاقات بين الشعبين قوية، وأن محمد صلاح يتعامل مع الأتراك وكأنه واحد منهم وبين أفراد عائلته