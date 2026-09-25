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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بسرقة شاشة سيارة بعد تحطيم زجاجها بمدينة نصر

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من تحطيم زجاج سيارته وسرقة بعض محتوياتها حال توقفها بأحد الشوارع بمدينة نصر بالقاهرة.
 


 

بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب (مالك شركة – مقيم بمحافظة المنوفية) وبسؤاله أقر بإكتشافه وجود كسر بزجاج إحدى نوافذ السيارة خاصته وسرقة الشاشة الخاصة بها حال توقفها بتاريخ 22 الجارى بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.


 

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان – مقيمان بذات الدائرة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج"، وقيامهما بالتصرف فى الشاشة بالبيع لدى عميليهما سيئى النية (عاطلان – مقيمان بدائرة القسم) "أمكن ضبطهما" وتم بإرشادهما ضبط (الشاشة المستولى عليها).


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى تحطيم زجاج

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