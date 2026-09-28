قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة الأيام السبعة.. محادثات منفصلة بين الوسطاء وواشنطن وطهران لبحث مقترح إيراني
وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب: المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل والاجتهاد
سفير العراق بطهران: مطار النجف يعود لاستقبال الرحلات الإيرانية خلال 24 ساعة
وزير التعليم: تدريس مادة الثقافة المالية لطلاب المدارس الفنية .. العام المقبل
رويترز: محادثات منفصلة بين الوسطاء وأمريكا وإيران اليوم أو غدًا
وزير التعليم: أدخلنا مادة البرمجة لطلاب المدارس الفنية وجاري توزيع التابلت
وزير التعليم يفتتح مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة بفايد
حالة الطقس لمدة 5 أيام.. متى يبدأ شتاء 2026؟
حرب إيران تقلب قاعدة ترامب الانتخابية.. تمرد المحاربين القدامى ضده قبل انتخابات التجديد النصفي
الشرطة البريطانية: المشتبه بهم الخمسة في حادث قاعدة "فيرفورد" بريطانيون
مدرب جنوب السودان: محمد صلاح لاعب استثنائي.. لكننا لا نستعد لمباراة أمام لاعب واحد فقط
وزير البترول: قطاع التعدين يحظى بدعم مستمر من الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع أوروبي على الأمريكي سوليفان قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي

سوليفان
سوليفان
إسراء أشرف

دخلت أندية باريس سان جيرمان وبرشلونة وريال مدريد في سباق محتمل للحصول على خدمات الأمريكي الشاب كافان سوليفان، موهبة فريق فيلادلفيا يونيون، رغم وجود اتفاق سابق بشأن انتقاله إلى مانشستر سيتي مستقبلًا.

وبحسب ما أوردته صحيفتا "لو باريزيان" و"RMC Sport"، فإن سوليفان، البالغ من العمر 17 عامًا، يرتبط باتفاق يقضي بانضمامه إلى مانشستر سيتي عند بلوغه 18 عامًا في 2028، إلا أن بعض التعقيدات المتعلقة بوضع النادي الإنجليزي قد تفتح الباب أمام تغيير مسار الصفقة.

يأتي اهتمام عمالقة أوروبا باللاعب في ظل المستويات التي يقدمها مع فيلادلفيا يونيون في الدوري الأمريكي، بعدما سجل 7 أهداف وصنع 5 أخرى خلال 24 مباراة هذا الموسم.

ويُنظر إلى سوليفان باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأمريكية، وهو ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية التي تتابع تطور مستواه عن قرب.

ويبقى مستقبل اللاعب مفتوحًا أمام عدة احتمالات خلال الفترة المقبلة، في ظل تمسك مانشستر سيتي بالاتفاق المبدئي، مقابل دخول باريس سان جيرمان وبرشلونة وريال مدريد على خط المنافسة للحصول على خدمات الموهبة الأمريكية.

كافان سوليفان سوليفان مانشستر سيتي جوهرة مانشستر سيتي اخبار مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

أرشيفية

انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي

ترشيحاتنا

مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح

مسعود علام: منتدى مصر للتعدين يفتح الطريق أمام استثمارات جديدة في ثروات مصر الطبيعية

الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يزور إحدى دور المسنين في طنطا

زيارة مفاجئة لدار مسنين بطنطا تكشف أوجه قصور.. والقصبي يتحرك فورا

النائب المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ

ياسر قورة يطالب بهيئة مستقلة وحساب ضمان لحماية المشترين وضبط السوق العقاري

بالصور

أبيض X أسود.. روجينا تخطف الأنظار رفقة زوجها

روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها

مرض جميل عزيز.. تفاصيل إصابته بجلطة في القلب وأسبابها

جميل عزيز
جميل عزيز
جميل عزيز

عن طريق البعوض.. ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه؟

ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلة رقص

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد