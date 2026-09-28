صراع أوروبي على الأمريكي سوليفان قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي

دخلت أندية باريس سان جيرمان وبرشلونة وريال مدريد في سباق محتمل للحصول على خدمات الأمريكي الشاب كافان سوليفان، موهبة فريق فيلادلفيا يونيون، رغم وجود اتفاق سابق بشأن انتقاله إلى مانشستر سيتي مستقبلًا.

وبحسب ما أوردته صحيفتا "لو باريزيان" و"RMC Sport"، فإن سوليفان، البالغ من العمر 17 عامًا، يرتبط باتفاق يقضي بانضمامه إلى مانشستر سيتي عند بلوغه 18 عامًا في 2028، إلا أن بعض التعقيدات المتعلقة بوضع النادي الإنجليزي قد تفتح الباب أمام تغيير مسار الصفقة.

يأتي اهتمام عمالقة أوروبا باللاعب في ظل المستويات التي يقدمها مع فيلادلفيا يونيون في الدوري الأمريكي، بعدما سجل 7 أهداف وصنع 5 أخرى خلال 24 مباراة هذا الموسم.

ويُنظر إلى سوليفان باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأمريكية، وهو ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية التي تتابع تطور مستواه عن قرب.

ويبقى مستقبل اللاعب مفتوحًا أمام عدة احتمالات خلال الفترة المقبلة، في ظل تمسك مانشستر سيتي بالاتفاق المبدئي، مقابل دخول باريس سان جيرمان وبرشلونة وريال مدريد على خط المنافسة للحصول على خدمات الموهبة الأمريكية.