محافظ الدقهلية يستمع إلى شكاوى المواطنين ويجري اتصالات هاتفية بالمسئولين

التقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عددا من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، حيث جلس بينهم واستمع بصورة مباشرة إلى شكواهم ومطالبهم، وناقش معهم تفاصيلها، في لقاء اتسم بالمباشرة والحرص على الاستماع إلى المواطن والتعامل الفوري مع مشكلاته.

و وجه محافظ الدقهلية بسرعة فحص الطلبات والشكاوى التي عرضها المواطنون، وقام بالتأشير عليها وإحالتها إلى الجهات التنفيذية المختصة، كل فيما يخصه، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيال تنفيذها، وعدم الاكتفاء بتلقي الشكوى أو إحالتها دون متابعة حقيقية لما تم بشأنها.

و أجرى اللواء طارق مرزوق عددا من الاتصالات الهاتفية برؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد من المسؤولين بالقطاعات التنفيذية، لمتابعة عدد من الطلبات التي عرضها المواطنون خلال اللقاء، موجها بسرعة بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، والعمل على إزالة أي معوقات أمام تنفيذها، في إطار القانون والقواعد المنظمة.

وأكد “ مرزوق” أن خدمة المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بمحافظة الدقهلية، مشددًا على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقطاعات التنفيذية بضرورة سرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين، والتواصل معهم، وتوضيح الإجراءات والموقف التنفيذي لكل طلب، وعدم ترك المواطن دون رد أو متابعة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المتابعة لا تنتهي عند إحالة شكوى المواطن إلى الجهة المختصة، وإنما تمتد إلى التأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ومتابعة نتائجها، بما يضمن تحقيق الاستجابة الفعلية لمطالب المواطنين، مؤكدًا أن منظومة خدمة المواطنين ليست مجرد تلقي طلبات، وإنما التعامل معها بجدية والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.