كندا تراهن على إرث اقتصادي واجتماعي طويل الأمد من استثمارات كأس العالم

تزايدت التساؤلات في كندا بشأن ما إذا كانت مشاركة البلاد في كأس العالم، وما صاحبها من استثمارات، ستترك أثراً اقتصادياً واجتماعياً دائماً، وذلك بعد تأهل المنتخب الكندي إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

ونقلت وكالة "بي إن إن بلومبيرج" عن وزير الدولة للرياضة آدم فان كوفردين قوله إن الحكومات ضخت استثمارات مباشرة في الاقتصاد أسهمت في توفير 24 ألف وظيفة، إلى جانب تطوير بنى تحتية رياضية ومجتمعية، مؤكداً أن كل دولار أُنفق "عاد إلى الاقتصاد الكندي".

وأضاف أن توسعة ملعب "بي سي بلاس"، الذي استضاف مباريات المنتخب المصري في البطولة، إلى جانب إنشاء 25 ملعباً صغيراً، ستدعم استضافة فعاليات مستقبلية، تشمل بطولات دولية ومؤتمرات، فضلاً عن تعزيز مشاركة الشباب في الرياضة، بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد.

وأوضح فان كوفردين أن الحكومة خصصت 755 مليون دولار لدعم الاتحادات الرياضية الوطنية وتوسيع القدرة على استضافة الفعاليات الكبرى، مشيراً إلى أن نجاح كأس العالم في تورونتو وفانكوفر يعزز فرص استقطاب المزيد من الأحداث العالمية.

ولفت إلى أن قياس العائد الاقتصادي سيستند إلى بيانات السياحة والإنفاق المحلي، موضحاً أن بعض المتاجر في فانكوفر حققت "شهراً كاملاً من المبيعات في يومين".

وأكد وزير الدولة للرياضة أن الزخم الذي أحدثته البطولة سيؤدي إلى زيادة مشاركة الأطفال والشباب في الأنشطة الرياضية، بما يحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً طويل الأمد، مشبهاً ذلك بالتأثير الذي أحدثه فينس كارتر في انتشار كرة السلة بكندا.