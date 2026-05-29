الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وزير الرياضة لـ نجوم المنتخب: جماهير مصر والقيادة السياسية تثق في قدراتكم

يسري غازي

حرص جوهر نبيل وزير الرياضة، على لقاء لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني في غرفة خلع الملابس، بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك عقب انتهاء اللقاء الودي للمنتخب أمام نظيره الروسي، والذي انتهى بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر الوطني في شهر فبراير عام 2024 خلفا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وخلال 29 مباراة قاد فيها حسام حسن منتخب مصر، نجح العميد في تحقيق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 7، وخسر 4 لقاءات.

وتوج منتخب مصر بلقب كأس العاصمة الجديدة، عقب فوزه على منتخب روسيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وسجل مصطفى زيكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65، ليقود منتخب مصر لتحقيق الانتصار، كما دوّن أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة خلال ظهوره الأول مع المنتخب الوطني.

وشهد اللقاء أداءً متوازنًا بين المنتخبين، مع تبادل السيطرة والمحاولات الهجومية، إلا أن المنتخب المصري نجح في استغلال إحدى الفرص لحسم المباراة لصالحه، وسط حرص الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على تجربة عدد من اللاعبين والاطمئنان على جاهزية العناصر المختلفة قبل المونديال.

وتأتي مواجهة روسيا ضمن أبرز محطات إعداد منتخب مصر قبل كأس العالم 2026، حيث تُعد البروفة قبل الأخيرة للفراعنة، قبل ختام البرنامج الودي بمواجهة قوية أمام نظيره منتخب البرازيل يوم 7 يونيو المقبل.

وجاء ذلك قبل مغادرة بعثة منتخب مصر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية غدًا السبت، لملاقاة البرازيل في المباراة الودية الأخيرة قبل المشاركة في منافسات كأس العالم 2026.

أكد جوهر نبيل وزير الرياضة، أن كرة القدم تعد اللعبة الشعبية الأولى في مصر، وأن جماهير الكرة المصرية تساندكم وتنتظر منكم الكثير خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف وزير الرياضة: ده وقتكم الحقيقي، وكل حاجة هتحققوها في الفترة دي هتتكتب في تاريخكم، والفرصة اللي قدامكم دلوقتي ممكن تخلد أسماءكم في ذاكرة الجماهير المصرية.

وتابع وزير الشباب والرياضة: ثقة القيادة السياسية فيكم كبيرة جدًا، والجميع مؤمن بقدراتكم وإمكانياتكم على تشريف الكرة المصرية وتقديم مستوى يليق باسم مصر.

واستكمل جوهر نبيل حديثه للاعبين بالتأكيد على أهمية امتلاك الطموح والإصرار، قائلًا: لازم يكون عندكم حلم وطموح كبير، أنا كنت لاعب في يوم من الأيام، وبالإصرار والتعب بقيت وزير، وأنتم كمان لازم تؤمنوا إن اللاعب الناجح ممكن يبقى مسؤول وقائد ونموذج ناجح في المستقبل.

وأشار وزير الرياضة إلى أن الجيل الحالي من لاعبي المنتخب يمتلك الشخصية والحظوظ الكبيرة لتحقيق أفضل النتائج في كأس العالم، خاصة في ظل وجود جهاز فني وطني يمتلك الكثير من الخبرات، مضيفًا: مصر دائمًا ما تتألق أمام المنتخبات الكبرى، مستشهدًا بالأداء القوي أمام منتخب إسبانيا، مؤكدًا ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم مستوى مميز خلال مباريات المجموعة في المونديال.

وفي ختام حديثه باللقاء، أكد جوهر نبيل على الدور الكبير والوطني الذي تلعبه الشركة المتحدة للرياضة، الشريك الرئيسي للوزارة في كل النجاحات، وفي دعم وتطوير كرة القدم من خلال توفير المعسكرات وكبرى المباريات للمنتخب، وأيضًا دورها الكبير في دعم الرياضة المصرية.

