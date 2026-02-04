بمناسبة قرب شهر رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس بطعم بلدي أصيل

في إطار الاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك، تبدأ ربات البيوت في البحث عن وصفات بسيطة ومشبعة تناسب وجبة السحور وتمنح الطاقة لساعات الصيام الطويلة، ويأتي الفول المدمس على رأس هذه الأكلات التقليدية التي لا تغيب عن المائدة الرمضانية، لما يتمتع به من طعم غني وقيمة غذائية عالية، إلى جانب سهولة تحضيره وتنوع طرق تقديمه، ما يجعله خيارًا مثاليًا لسحور متكامل بطابع بلدي أصيل.

الفول المدمس بطل السحور الرمضاني

يعود الانتشار الواسع للفول المدمس إلى قيمته الغذائية العالية؛ فهو مصدر غني بالبروتين والألياف التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي وتمنح الجسم الطاقة اللازمة.

كما أن تحضيره السريع وسهولة توافر مكوناته جعله خيارًا مثاليًا لجميع الأوقات، حيث يُعد الفول المدمس أيضًا خيارًا مناسبًا للوجبات الخفيفة أو كوجبة فطور مشبعة تعزز الشعور بالشبع طوال اليوم، وهو ما يجعله الخيار الأمثل كبطلا أساسيا على مائدة السحور الرمضانية.

مقادير عمل الفول المدمس

ـ 2 كوب فول مدمس جاهز.

ـ 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ـ 1 ملعقة كبيرة طحينة (اختياري).

ـ 2 فص ثوم مهروس.

ـ 1 ملعقة صغيرة كمون.

ـ 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ـ رشة ملح (حسب الذوق).

ـ عصير ليمونة واحدة.

ـ 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم (اختياري).

ـ 2 ملعقة كبيرة طماطم مفرومة أو شرائح (اختياري).

طريقة التحضير

ـ يُسخن زيت الزيتون في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

ـ يُضاف الثوم المهروس ويُقلب حتى يُصبح لونه ذهبيًا.

ـ يُضاف الفول المدمس إلى المقلاة ويُحرك جيدًا مع الثوم.

ـ يُتبل الفول بالكمون والفلفل الأسود والملح، ويُضاف عصير الليمون.

ـ إذا كنت تفضل الطحينة، يمكن إضافتها في هذه المرحلة مع القليل من الماء للحصول على قوام كريمي.

ـ يُحرك الفول جيدًا حتى تتداخل المكونات، ويُترك على النار لبضع دقائق حتى يتجانس الطعم.

ـ يمكن إضافة الطماطم المفرومة والبقدونس المفروم على الوجه قبل التقديم.

طرق التقديم

يُقدم الفول المدمس ساخنًا مع الخبز البلدي أو التوست المحمص، كما يمكن إضافة الحمص أو الطحينة حسب الرغبة.

يُعتبر الفول طبقًا مثاليًا لوجبة فطور مغذية سواء في شهر رمضان أو الأيام العادية، كما يمكن تناوله مع بيضة مسلوقة أو شرائح من الخيار والطماطم.