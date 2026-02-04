قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطالب المصري يتفوق على الأجنبي بـ 5 مرات
الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الحاكم العام ورئيس وزراء نيوزيلندا بمناسبة العيد القومي
ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟
الهلال الأحمر يستعد لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر
ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي
قديم والمتهم محبوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مـ.قتل سائق على يد ضابط شرطة
القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج
أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب عمل الحكومات العربية
محمد صلاح يحتفل برقم قياسي جديد مع ليفربول
معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين
أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نتراجع عن أهداف الحرب ونزع سلاح حماس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بمناسبة قرب شهر رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس بطعم بلدي أصيل

طريقة عمل الفول المدمس
طريقة عمل الفول المدمس
خالد يوسف

في إطار الاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك، تبدأ ربات البيوت في البحث عن وصفات بسيطة ومشبعة تناسب وجبة السحور وتمنح الطاقة لساعات الصيام الطويلة، ويأتي الفول المدمس على رأس هذه الأكلات التقليدية التي لا تغيب عن المائدة الرمضانية، لما يتمتع به من طعم غني وقيمة غذائية عالية، إلى جانب سهولة تحضيره وتنوع طرق تقديمه، ما يجعله خيارًا مثاليًا لسحور متكامل بطابع بلدي أصيل.

الفول المدمس بطل السحور الرمضاني 

يعود الانتشار الواسع للفول المدمس إلى قيمته الغذائية العالية؛ فهو مصدر غني بالبروتين والألياف التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي وتمنح الجسم الطاقة اللازمة. 

كما أن تحضيره السريع وسهولة توافر مكوناته جعله خيارًا مثاليًا لجميع الأوقات، حيث يُعد الفول المدمس أيضًا خيارًا مناسبًا للوجبات الخفيفة أو كوجبة فطور مشبعة تعزز الشعور بالشبع طوال اليوم، وهو ما يجعله الخيار الأمثل كبطلا أساسيا على مائدة السحور الرمضانية.

مقادير عمل الفول المدمس

ـ 2 كوب فول مدمس جاهز.

ـ 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ـ 1 ملعقة كبيرة طحينة (اختياري).

ـ 2 فص ثوم مهروس.

ـ 1 ملعقة صغيرة كمون.

ـ 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ـ رشة ملح (حسب الذوق).

ـ عصير ليمونة واحدة.

ـ 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم (اختياري).

ـ 2 ملعقة كبيرة طماطم مفرومة أو شرائح (اختياري).

طريقة التحضير

ـ يُسخن زيت الزيتون في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

ـ يُضاف الثوم المهروس ويُقلب حتى يُصبح لونه ذهبيًا.

ـ يُضاف الفول المدمس إلى المقلاة ويُحرك جيدًا مع الثوم.

ـ يُتبل الفول بالكمون والفلفل الأسود والملح، ويُضاف عصير الليمون.

ـ إذا كنت تفضل الطحينة، يمكن إضافتها في هذه المرحلة مع القليل من الماء للحصول على قوام كريمي.

ـ يُحرك الفول جيدًا حتى تتداخل المكونات، ويُترك على النار لبضع دقائق حتى يتجانس الطعم.

ـ يمكن إضافة الطماطم المفرومة والبقدونس المفروم على الوجه قبل التقديم.

طرق التقديم

يُقدم الفول المدمس ساخنًا مع الخبز البلدي أو التوست المحمص، كما يمكن إضافة الحمص أو الطحينة حسب الرغبة. 

يُعتبر الفول طبقًا مثاليًا لوجبة فطور مغذية سواء في شهر رمضان أو الأيام العادية، كما يمكن تناوله مع بيضة مسلوقة أو شرائح من الخيار والطماطم.

قرب شهر رمضان طريقة عمل الفول المدمس الفول المدمس طعم بلدي أصيل المائدة الرمضانية وجبة السحور

