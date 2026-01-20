استشاري تغذية: الفول والكشري وجبات متكاملة وصحية.. فيديو

أكدت الدكتورة ريهام صفوت، استشاري التغذية العلاجية، أنه لا يوجد حتى الآن هرم غذائي معتمد خاص بالمصريين، موضحة أن طبيعة المطبخ المصري والظروف الاقتصادية تجعل أي هرم غذائي يُطبق في مصر «مرنًا وقابلًا للتعديل» بما يتناسب مع العادات الغذائية المحلية.

وقالت خلال لقائها في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المطبخ المصري غني بوجبات تتماشى بالفعل مع مفاهيم الهرم الغذائي الحديث، مثل الفول الذي يُعد مصدرًا مهمًا للبروتين النباتي، والكشري كوجبة متكاملة تحتوي على بروتين نباتي ونشويات، مشيرة إلى أن الأمر لا يتطلب تقليد أنماط غذائية أجنبية تعتمد على أطعمة مرتفعة التكلفة.

وأضافت استشاري التغذية العلاجية أن الدهون المستخدمة في الطعام المصري يمكن أن تكون صحية إذا تم اختيارها بشكل صحيح، موضحة أن زيت بذرة القطن «الزيت الحار» وزيت الزيتون من أفضل الزيوت الغنية بالأوميجا، مؤكدة أن المصريين ليسوا بحاجة للاعتماد على المكسرات المستوردة مثل عين الجمل واللوز، في ظل توافر بدائل محلية مثل الفول السوداني.