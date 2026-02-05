سر المحلات .. طريقة عمل عجينة الطعمية في البيت قبل رمضان

مع اقتراب شهر رمضان، تستعد الأمهات لتحضير العديد من تفريزات رمضان التي تسهل عليهن تحضير الفطار والسحور في ايام الشهر الكريم، ولا يخلو سحور رمضان من الفول والطعمية ، لذا يمكنك تعلم طريقة عمل الطعمية في البيت مثل المحلات وتوفير شراءها بشكل يومي وتحضير عجينة الطعمية وحفظها في الفريزر لديك.

طريقة عمل الطعمية

مكونات عجينة الطعمية

كوب فول مدشوش.

بصلة كبيرة.

خمسة فصوص من الثوم.

شبت وبقدونس.

كزبرة خضراء

ملح وكمون.

كزبرة ناعمة.

شطة.

ملعقة بيكنج صودا.

طريقة تحضير الطعمية في المنزل

انقعي الفول المدسوس ليلة كاملة.

ضعي في إناء به ماء، بقية المكونات من البصل والثوم والشبت.

ضيفي الكزبرة الخضراء والبقدونس والملح والكمون.

ضعي الشطة على المكونات السابقة واضربيها في الخلاط.

للحصول على قوام العجينة المتماسك الهش، ضيفي بكينج صودا.

اتركي العجينة لمدة ساعة على الأقل.

شكليها على هيئة أقراص.

ضعيها بالزيت على نار متوسطة حتى تمام النضج.

طريقة عمل الطعمية زي المحلات

نصف كيلو فول مدشوش، حزمة شبت، حزمة كزبرة، حزمة بقدونس، حزمة كرات بلدى، 6 فصوص ثوم، 2 بصل مقطع مكعبات، كوب ماء للضرورة، ملعقة صغيرة كزبرة جافة، ملعقة صغيرة كمون، وملح.

طريقة عمل الطعمية الهشة



يغسل الفول المدشوش جيدًا ويصفى، يفضل نقعه قبل تحضير العجين بفترة.

يتم إضافة المكونات فى الخلاط الكهربائى، ومن ثم يضاف الفول المدشوش، ما عدا الملح.

يترك الخيلط يمتزج حتى نحصل على القوام المطلوب.

يمكن إضافة الماء قليلًا فى حالة الرغبة أن يكون القوام ناعمًا بشكل أكبر.

بعد اكتمال عملية الضرب والحصول على القوام يقسم العجين لأجزاء وفقًا للرغبة ويضاف الملح والبكينج صودا ويتم تقليب الخليط جيدًا، ونبدأ فى عملية القلي.

طريقة عمل الطعمية فاطمة أبو حاتي