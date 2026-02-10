قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية
14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
نتنياهو: سأعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران
الصحة: لجنة تنظيم ممارسة العلاج النفسي لغير الأطباء تمنح ترخيصا لـ20 متقدمًا

عبدالصمد ماهر

عقدت وزارة الصحة والسكان اجتماع لجنة تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم العمل في مجال الصحة النفسية بهدف إحكام الرقابة على الممارسة المهنية وحماية حقوق المرضى والارتقاء بجودة خدمات الصحة النفسية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية عقدت ثاني اجتماعاتها يوم الخميس الماضي لتنظيم وضبط ممارسة العلاج النفسي والتأكد من توافر المؤهلات والخبرات اللازمة لدى المتقدمين للترخيص والالتزام بميثاق أخلاقيات المهنة إلى جانب تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لرفع جودة الخدمات ومنع أي ممارسات غير قانونية.

تشكيل اللجنة 

وتضم اللجنة نخبة من الخبراء والأساتذة في الطب النفسي وعلم النفس وممثلين عن الجهات المعنية ومن أبرزهم الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة المصرية للطب النفسي والدكتور هشام زكي والدكتور أحمد النحاس والدكتور أيمن عباس واللواء طبيب محمد عبدالكريم أبو مسلم واللواء طبيب إبراهيم بدوي والدكتور أيمن عامر والدكتور طارق أحمد عكاشة والدكتور مصطفى عمر شاهين والدكتور محمد نصر والدكتورة منى الرخاوي والدكتورة فادية علوان والدكتور شعبان جاب الله والدكتورة إيمان القماح والدكتورة أسماء عربي.

وأشار الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس اللجنة إلى استعراض أعمال لجنة الأمانة الفنية التي شكلت سابقًا لاستقبال الطلبات ومناقشة الأوراق وإجراء المقابلات الشخصية حيث تمت الموافقة على منح ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي لـ20 متقدمًا وإرجاء قبول 3 متقدمين لإمهالهم سنة إضافية لاستكمال التدريب المطلوب.

وأكدت الوزارة أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الصحة النفسية في مصر وضمان تقديم خدمات علاج نفسي آمنة ومنضبطة مشددة على عدم السماح بممارسة المهنة إلا من خلال القنوات القانونية المعتمدة وفق القانون ولائحته التنفيذية.

وجددت الوزارة دعوتها لجميع العاملين في مجال العلاج النفسي للالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة حرصًا على سلامة المرضى وصون المهنة وتؤكد استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت التي تقدم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات والتراخيص.

