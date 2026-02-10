اتحاد الطائرة يتابع حالة مصابى الاتحاد السكندري

أعرب الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعبي الاتحاد السكندري تحت 15 عامًا، بعد تعرضهم لحادث أليم نتيجة انقلاب الحافلة الخاصة باللاعبين أثناء توجههم إلى مباراة وادي دجلة أكتوبر، بمدينة السادس من أكتوبر





ويؤكد الاتحاد متابعة حالة المصابين عن كثب لتقديم الدعم اللازم، حيث أوضح أن اللواء خالد أبو زينة، نائب رئيس الاتحاد، يتابع المصابين بالمستشفى لتوفير كافة التسهيلات حتى يتماثل الجميع للشفاء.





ويتقدم الاتحاد المصري للكرة الطائرة بخالص الدعوات بالشفاء العاجل لجميع اللاعبين، مع تقديم الدعم الكامل لمجلس إدارة وجماهير نادي الاتحاد السكندري.

وشهد الطريق الصحراوي بالقرب من مطار سفنكس بمدينة 6 أكتوبر انقلاب ميني باص يقل لاعبي فريق الكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري ما أسفر عن إصابة 8 لاعبين بإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



