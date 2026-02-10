قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع عن فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فلسطين | دوي انفجار ضخم جنوبي قطاع غزة

فلسطين | دوي انفجار ضخم جنوبي قطاع غزة
فلسطين | دوي انفجار ضخم جنوبي قطاع غزة
ملك ريان

أفادت مصادر محلية وشهود عيان بسماع دوي انفجار كبير في مناطق جنوبي قطاع غزة، تحديدًا في محيط خان يونس ورفح، في أحدث تطورات تشهدها الأراضي الفلسطينية المحاصرة. وأثار الانفجار حالة من الخوف والقلق لدى السكان، الذين يعيشون في ظل توترات وأعمال قتالية متكررة منذ سنوات. 


 

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الانفجار ناجم عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مواقع في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى دوي انفجارات هزّت المنطقة، وفق شهود عيان. تأتي هذه الحوادث في سياق استمرار القصف المدفعي والهجمات من قبل الجيش الإسرائيلي في المناطق الجنوبية والشرقية من القطاع، رغم التهدئة المتقطعة التي تشهدها أحيانًا الأرض الفلسطينية. 


 

ورغم عدم توافر تفاصيل رسمية فورية حول الخسائر البشرية أو المادية جراء هذا الانفجار، إلا أن المنطقة الجنوبية من غزة تعد من أكثر المناطق تعرضًا للصراع منذ سنوات، خاصة في المدن الكبيرة مثل خان يونس ورفح، حيث يتكرر سماع دوي القصف والانفجارات بشكل متقطع بناءً على تطورات الميدان. 


 

ويشهد قطاع غزة منذ سنوات توترًا متواصلاً بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة، في ظل حصار مستمر وتأثيرات إنسانية وصحية واقتصادية حادة يعاني منها السكان المدنيون، الذين يشكلون الغالبية العظمى من المتضررين في هذا الصراع الممتد. وقد أدت الاشتباكات في الماضي إلى وقوع مئات الضحايا، من قتلى وجرحى، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل. 


 

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد أفادت بسماع انفجارات قوية في مناطق مختلفة داخل القطاع، بما في ذلك مدينة غزة ومدينة رفح، نتيجة الأعمال العسكرية المتبادلة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. وفي بعض الحوادث، تسببت هذه الانفجارات في إصابات وخسائر بشرية ومدنية، مما يعكس خطورة الوضع الأمني المتأزم في المنطقة. 


 

وحتى اللحظة، لم يصدر بيان رسمي من السلطات الفلسطينية أو من الجيش الإسرائيلي يوضح السبب الدقيق لهذا الانفجار الأخير أو حجم الأضرار التي خلفها. غير أن هذا النوع من الأحداث يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وخصوصًا في المناطق الجنوبية التي تشهد توترات ملحوظة بين الحين والآخر. 


 

وأدى استمرار هذه الحوادث إلى تزايد المخاوف الإنسانية بين السكان، الذين يعانون بالفعل من نقص في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة، إضافة إلى تهديد دائم على سلامتهم نتيجة الانفجارات والقصف المتكرر. ويتطلع كثيرون إلى هدنة موسعة أو تدخل دولي لوقف العنف، على أمل تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة. 


 

خلاصة: دوي الانفجار الضخم الذي سُمع جنوبي قطاع غزة يأتي في سياق استمرار الأعمال العسكرية والقصف المتبادل في المنطقة، دون معلومات مؤكدة حتى الآن عن حجم الخسائر أو التفاصيل الرسمية للحدث.  


 

فلطسين غزة عاجل عواجل دوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

ترشيحاتنا

الإسماعيلي

إعادة تشغيل شركة الكرة.. قرارات جديدة من اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي

الاسماعيلي

قرارات حاسمة لمجلس إدارة الإسماعيلي

طائرة الزمالك

الزمالك يستعيد توازنه ويتفوق على بتروجت في سوبر رجال الطائرة

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد