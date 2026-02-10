قائمة سموحة استعداداً لمواجهة الزمالك بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة مرتقبة أمام نادي الزمالك غدا الأربعاء والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساءً على استاد هيئة قناة السويس. ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرالمؤجلة من مسابقه الدوري الممتاز.





وجاء قائمة سموحة كالتالي:-

حراسة المرمى: الهاني سليمان، أحمد ميهوب، حسين تيمور.

خط الدفاع: هشام حافظ، محمد دبش، محمد رجب، ميدو مصطفى، عبد الرحمن عامر، يوسف عفيفي.

خط الوسط: عمرو السيسي، عماد فتحي، الحبيب أحمد، أحمد فوزي، سمير فكري، خالد الغندور، سامادو، محمد مكرونة،هشام بلحة.

خط الهجوم: صامويل أمادي، عبده يحيى، أحمد إيهاب، حسام أشرف.