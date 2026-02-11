ارتفاعات غير مبررة بأسعار الدواجن.. والغرفة تطالب بمحاسبة كبار المنتجين

تشهد أسواق الدواجن في مصر حالة من الجدل الواسع بعد القفزات السعرية الأخيرة التي أثارت استياء المواطنين وتساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع المفاجئ، رغم التصريحات السابقة بتوافر الإنتاج وعدم وجود نقص في المعروض.

مخاوف المستهلكين وضغوط الأسواق

وبين مخاوف المستهلكين وضغوط الأسواق، تتجه الأنظار إلى الجهات المعنية لضبط المنظومة وإعادة التوازن للأسعار، خاصة مع تزايد الشكاوى من تجاوزات بعض المنتجين.

كواليس الأزمة

وفي هذا السياق، خرجت شعبة الإنتاج الداجني بالغرفة التجارية بتصريحات حاسمة تكشف كواليس الأزمة، وتطرح حلولًا عاجلة قد تعيد الانضباط إلى السوق وتحد من الزيادات غير المبررة.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرفة التجارية، أن القفزة الأخيرة في أسعار الدواجن لا تستند إلى مبررات حقيقية، مشيرًا إلى أن ما حدث تسبب في ارتباك واضح داخل السوق وأثار حالة من الغضب بين المستهلكين.

زيادة الطلب وارتفاع الأسعار

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" أن القواعد الاقتصادية تربط عادة بين زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، إلا أن الأزمة الحالية تعكس غياب ما وصفه بـ"السعر العادل"، مؤكدًا أن الزيادة جاءت بصورة مفاجئة وغير منطقية.

استمرار عدم استقرار الأسعار

وأشار إلى أنه في حال استمرار عدم استقرار الأسعار، سيتم الاتجاه إلى الاستيراد كخيار مطروح للحد من المبالغات السعرية، بهدف إعادة التوازن للأسواق وحماية المستهلك من أية ممارسات احتكارية.

وأضاف أن التصريحات السابقة كانت تؤكد توافر الإنتاج وعدم وجود أزمة في المعروض، ما يجعل الارتفاع الأخير محل تساؤل، لافتًا إلى أن بعض كبار المنتجين يتحملون مسؤولية ما يحدث، مطالبًا بضرورة محاسبتهم لضبط إيقاع السوق.

ضخ كميات من الدواجن

كما شدد على أن ضخ كميات من الدواجن المجمدة في الأسواق سيسهم في تهدئة الأسعار تدريجيًا، مستشهدًا بتجربة سابقة أظهرت تقبل المستهلك المصري لهذا الخيار، لا سيما خلال أزمة إنفلونزا الطيور، مؤكدًا أن الحلول متاحة لكن تحتاج إلى تفعيل حاسم وسريع.