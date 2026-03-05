الحكومة: لا داعي للقلق على مخزون السلع الأساسية ولن نسمح بالتلاعب

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتحرك وفق سيناريوهات وخطط مدروسة منذ عدة أشهر لضمان عدم تأثر المواطنين بالتداعيات المحتملة للأزمة الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطط تركز على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها السلع الغذائية.

مخزون استراتيجي يكفي عدة أشهر

أوضح الحمصاني خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الغذائية الأساسية يكفي لعدة أشهر، مؤكدًا أن احتياجات المواطنين ستكون متوفرة بكميات كافية، بما يبدد أي مخاوف أو قلق بشأن توافر السلع الأساسية في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

مواجهة أي تلاعب في الأسواق

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى حرص الدولة على مواجهة أي تلاعب في الأسواق عبر تنشيط دور الجهات الرقابية، ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو ممارسات احتكارية تتعلق بالسلع الأساسية، مؤكدًا استمرار متابعة الأسواق لضمان استقرارها.

تطبيق السيناريوهات لضمان الاستقرار

وأضاف الحمصاني أن الحكومة تعمل على تطبيق السيناريوهات الموضوعة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات كافية، بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الاحتياجات الأساسية اليومية.