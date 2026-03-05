قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
الحكومة: لا داعي للقلق على مخزون السلع الأساسية ولن نسمح بالتلاعب

منار عبد العظيم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتحرك وفق سيناريوهات وخطط مدروسة منذ عدة أشهر لضمان عدم تأثر المواطنين بالتداعيات المحتملة للأزمة الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطط تركز على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها السلع الغذائية.

مخزون استراتيجي يكفي عدة أشهر

أوضح الحمصاني خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الغذائية الأساسية يكفي لعدة أشهر، مؤكدًا أن احتياجات المواطنين ستكون متوفرة بكميات كافية، بما يبدد أي مخاوف أو قلق بشأن توافر السلع الأساسية في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

مواجهة أي تلاعب في الأسواق

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى حرص الدولة على مواجهة أي تلاعب في الأسواق عبر تنشيط دور الجهات الرقابية، ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو ممارسات احتكارية تتعلق بالسلع الأساسية، مؤكدًا استمرار متابعة الأسواق لضمان استقرارها.

تطبيق السيناريوهات لضمان الاستقرار

وأضاف الحمصاني أن الحكومة تعمل على تطبيق السيناريوهات الموضوعة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات كافية، بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الاحتياجات الأساسية اليومية.

