استعدادًا لمواجهة الاتحاد .. جلسة تحفيزية من معتمد جمال للاعبي الزمالك
الأزمات العالمية ليست شماعة للربح.. دعوة برلمانية لإحكام السيطرة على الأسواق
لأول مرة.. أمريكا تستخدم صواريخ أسرع من الصوت لتدمير العمق الإيراني
مشاجرة مسلحة تهز قرية ميت طاهر بالدقهلية .. والأمن يُلقي القبض على أطرافها
رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل
ترامب: محونا القدرات النووية الإيرانية.. وأمريكا في موقع قوة حاسم
لأول مرة من الحرب العالمية الثانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد
الحرس الثوري: دمرنا 7 رادارت متطورة معادية.. وأعين أمريكا وإسرائيل في المنطقة باتت عمياء
السفارة الأمريكية لمواطنيها: يمكنكم مغاردة الشرق الأوسط عبر المجال الجوي المصري
سفينة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا لا علاقة لها بمصر
محافظ الدقهلية يشهد افتتاح الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بالصالة المغطاة باستاد المنصورة
البيت الأبيض: لا نخطط لعملية برية في إيران حاليا
برلمان

تامر الحبال: تأكيدات الحكومة بشأن السلع والطاقة تعكس استعدادا حقيقيا للتعامل مع تطورات المنطقة

السلع
السلع
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب  مستقبل وطن، أن التصريحات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية واستقرار إمدادات الغاز الطبيعي، جاءت لتؤكد أن الدولة تتحرك بخطة واضحة لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي.

وقال الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، إن المرحلة الحالية تتطلب وضوحًا في الرؤية وطمأنة مباشرة للمواطنين، وهو ما تحقق من خلال عرض الحكومة لحجم الاحتياطيات والإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها تحسبًا لأي اضطرابات في سلاسل الإمداد أو أسواق الطاقة. 

وأضاف أن وجود مخزون كافٍ من السلع لفترات آمنة يعكس إدارة رشيدة لملف الأمن الغذائي، ويؤكد أن الدولة لا تنتظر وقوع الأزمة لتتحرك، بل تبني حساباتها على أسوأ السيناريوهات.

وأشار إلى أن ملف الطاقة يمثل ركيزة أساسية في معادلة الاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن التأكيد على استمرار تدفقات الغاز الطبيعي للمصانع وانتظام عمل محطات الكهرباء يبعث برسالة ثقة للقطاع الصناعي والمستثمرين، ويضمن عدم تأثر عجلة الإنتاج بأي تطورات خارجية.

وشدد الحبال على أن إعلان الحكومة عن خطط طوارئ مرنة للتعامل مع ما قد تفرزه الأوضاع الإقليمية يعكس جاهزية مؤسسات الدولة، سواء على مستوى توفير السلع أو ضبط الأسواق أو احتواء أي موجات تضخمية محتملة. وأكد أن الرقابة المشددة على الأسواق في هذه المرحلة ضرورية لمنع أي محاولات احتكار أو رفع غير مبرر للأسعار، مشيرًا إلى أن حماية المواطن ستظل أولوية لا تقبل التهاون.

ولفت الحبال إلى أن مصر لديها خبرات واسعة في إدارة الملفات المعقدة والتعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية، وهو ما يمنحها القدرة على تجاوز المرحلة الحالية بثقة واتزان.

 ودعا  الحبال المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مشددًا على أن تماسك الجبهة الداخلية والالتفاف حول مؤسسات الدولة يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة أي تداعيات محتملة.

