الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط
طلب إحاطة لمُواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية «أونلاين» غير المرخصة
ميسي أم رونالدو.. من يتفوق تهديفيا دون ركلات الجزاء؟
البحرية الايرانية تستهدف مخازن الوقود في قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية
محامون وخدمة عملاء.. وظائف صندوق الإسكان الاجتماعي 2026
بعد إصابة 10 تلاميذ في حادث تصادم.. محافظ الشرقية يتفقد حالتهم الصحية بمستشفى العاشر الجامعي
استقرار الدولار وزيادات طفيفة في بعض العملات الأوروبية والعربية
إسرائيل تحذّر سكان جنوب لبنان: عليكم سرعة الانتقال إلى شمال نهر الليطاني
الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن
روسيا تحذّر: حلف الناتو ينجرّ الآن إلى حرب ضد إيران
المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر بهجوم صاروخي إيراني يستهدف القدس ووسط إسرائيل
اقتصاد

وسط تصاعد التوتر بين أميركا وإيران .. النفط يرتفع 3% واستمرار تعطل الشحن عبر مضيق هرمز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% خلال تعاملات اليوم الخميس، الخامس من مارس، مع تزايد المخاوف بشأن استمرار إغلاق ⁠مضيق هرمز لفترة أطول، إذ تعرقل الحرب بين أميركا وإيران تدفقات النفط والغاز من الشرق الأوسط، بينما يظل المعروض محدوداً مع خفض منشآت الإنتاج مستوياتها.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.7% إلى 84.41 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 4% مسجلة 77.59 دولار للبرميل.

واتسع نطاق الحرب بين أميركا ⁠وإيران أمس الأربعاء بعد أن استهدف هجوم أميركي سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، فيما دعم جمهوريون في مجلس الشيوخ الحملة العسكرية التي أمر الرئيس دونالد ترامب بشنها على إيران.

وقال مسؤولون لرويترز إن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، خفض إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل ⁠يومياً بسبب نقص أماكن التخزين ووقف طريق حيوي للتصدير.

فيما أعلنت قطر -أكبر منتج للغاز الطبيعي المُسال في الخليج- حالة القوة القاهرة على صادرات ⁠الغاز أمس الأربعاء، فيما قالت مصادر للوكالة إن العودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية قد تستغرق شهرا على الأقل.

وتوقفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لما يقرب من خُمس استهلاك الطاقة العالمي، بصورة شبه كاملة لليوم الخامس على التوالي خلال الحرب على إيران وما أعقب ذلك من رد إيراني.

وقال جيه.بي. مورغان في مذكرة للعملاء إن إيران أحجمت عن استهداف معظم البنية التحتية الحيوية للطاقة، لكنها أبقت مخاطر الشحن عند مستويات مرتفعة للغاية، موضحاً أن تقديراته تشير إلى أن
نحو 329 ناقلة نفط ‌عالقة في الخليج.


 

