مصرع مندوب مبيعات إثر سقوط سور عليه داخل مستشفى الدلنجات في البحيرة

شهد مستشفى الدلنجات المركزى بمحافظة البحيرة ، حادثًا مأساويًا، راح ضحيته مندوب مبيعات شاب في العقد الثالث من العمر، سقط عليه جدار ما تسبب في وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بتلقيه بلاغًا بسقوط جزء من سور داخلي بالمستشفى العام، على أحد الأشخاص ووفاته في الحال، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة أنه خلال وجود المدعو أحمد عادل السيد عبد العزيز، 27 عامًا، مندوب مبيعات ومقيم القليوبية، بجوار سور داخل المستشفى سقط جزء من السور عليه مما أدى لحدوث إصابته بنزيف في المخ وكدمات متفرقة بالجسم ووفاته في الحال.

وتبين من التحريات والبحث وسؤال شهود الواقعة قرروا أنه خلال تسليم المجني عليه ومرافقه حمولة سيارة من الأكسجين السائل داخل المستشفى سقط عليه سور المستشفى.

وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت أعمالها وكلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وملابساتها.