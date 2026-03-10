الصين تسجل أعلى فائض تجاري في تاريخها خلال أول شهرين من 2026

ارتفع الفائض التجاري للصين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الفترة المجمعة من يناير وفبراير 2026، مدفوعًا بارتفاع الصادرات بشكل كبير وتجاوز توقعات الاقتصاديين.

وأظهرت البيانات الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء، أن الميزان التجاري للصين ارتفع إلى 213.62 مليار دولار، مقارنة بتوقعات السوق التي بلغت 179.6 مليار دولار.

وحققت الصادرات الصينية نموا بنسبة 21.8% على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي كانت عند 7.1%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 19.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل توقعات نمو 6.3%.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، تراجعت التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 16.9% لتصل إلى 609.71 مليار يوان (88.22 مليار دولار)، بينما ارتفعت التجارة مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.9% لتصل إلى 998.94 مليار يوان، ومع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 20.3% لتسجل 1.24 تريليون يوان.

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الحرب التجارية بين أمريكا والصين منذ عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض في يناير 2025، حيث قام الطرفان بتطبيق رفع وخفض الرسوم الجمركية على السلع طوال عام 2025.