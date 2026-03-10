محافظ البحيرة تتفقد عدداً من محطات الوقود بدمنهور لمتابعة الالتزام بالتسعيرة الجديدة

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، صباح اليوم، خلال جولة ميدانية، عدداً من محطات وقود السيارات بمدينة دمنهور، وذلك للاطمئنان على توافر المواد البترولية والتأكد من التزام المحطات بالتسعيرة الرسمية الجديدة المقررة.

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار بعض المنتجات البترولية، وفي ضوء المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وشارك في الجولة مع المحافظ، وكيل وزارة التموين بالبحيرة ومدير إدارة المرور، ورئيس مركز ومدينة دمنهور وقيادات التموين.

وخلال الجولة تابعت محافظ البحيرة موقف أرصدة المواد البترولية بمحطات الوقود، للتأكد من انتظام سير العمل والتوزيع اليومي، كما قامت بمراجعة سجل (21 بترول) الخاص بحركة الوارد والمنصرف، والاطلاع على منظومة ATG الإلكترونية التي تتيح المتابعة الآلية لمخزون المحطات، وربط البيانات بشكل مباشر مع الهيئة المصرية العامة للبترول، بما يضمن الشفافية والدقة في متابعة الأرصدة ومنع أي تلاعب.

وشددت المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على جميع محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من توافر أرصدة المواد البترولية وانتظام العمل بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالأسعار، والتأكيد على الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة.

كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والمراكز والمدن، مع تفعيل غرف العمليات والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية من التموين والمرور والوحدات المحلية ومجمعات المواقف، لمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة والتأكد من الالتزام بها على أرض الواقع.

وناشدت محافظة البحيرة بجميع المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بأسعار الوقود أو تعريفة الركوب من خلال الأرقام التالية:

الخط الساخن: 114

وحدة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة:

0453349447

0453345599

الخط الساخن لمجمع مواقف البحيرة:

01000239547