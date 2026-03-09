البحيرة .. اصطدام قطار المناشي بسيارة نقل بكوم حمادة

شهد مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، مساء اليوم، حادث اصطدام بين قطار خط المناشي وسيارة نقل ثقيل، وذلك أثناء عبور السيارة أحد المزلقانات بدائرة المركز، دون وقوع أي إصابات بشرية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة ومسؤولو السكة الحديد إلى موقع الحادث، حيث تبين اصطدام قطار المناشي بسيارة نقل، ما أسفر عن توقف مؤقت لحركة القطارات لحين رفع آثار الحادث.

دفعت الجهات المختصة بمعدات لرفع السيارة من على شريط السكة الحديد، كما تم فحص القطار والتأكد من سلامته، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتمكنت الجهات المعنية من رفع آثار التصادم وإعادة تسيير حركة القطارات مرة أخرى بشكل طبيعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ تحديد ملابسات الحادث.