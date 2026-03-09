قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب فلسطين يستدعي حامد حمدان
مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة بمسجد العلي العظيم
مفيش روح.. أحمد حسن ينتقد أداء الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش بالدوري
الحزن يخيم على سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش
ترتيب هدافي الدوري المصري.. بعد فوز بيراميدز وخسارة الأهلي
موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير
بعد هزيمة الأهلي وتفوق بيراميدز.. اعرف جدول ترتيب الدوري المصري
وسائل إعلام عربية ودولية تبرز تحذيرات الرئيس السيسي من تداعيات الحرب على المنطقة والعالم
اشتعال صراع الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز بيراميدز
صرف منحة التموين في هذا الموعد
مصدر فخر.. اتحاد العمال: شهداء الوطن قدموا حياتهم دفاعا عن مصر
بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في إيران والتسوية الأوكرانية
محافظات

البحيرة .. اصطدام قطار المناشي بسيارة نقل بكوم حمادة

ساندي رضا

شهد مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، مساء اليوم، حادث اصطدام بين قطار خط المناشي وسيارة نقل ثقيل، وذلك أثناء عبور السيارة أحد المزلقانات بدائرة المركز، دون وقوع أي إصابات بشرية.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة ومسؤولو السكة الحديد إلى موقع الحادث، حيث تبين اصطدام قطار المناشي بسيارة نقل، ما أسفر عن توقف مؤقت لحركة القطارات لحين رفع آثار الحادث.

دفعت الجهات المختصة بمعدات لرفع السيارة من على شريط السكة الحديد، كما تم فحص القطار والتأكد من سلامته، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتمكنت الجهات المعنية من رفع آثار التصادم وإعادة تسيير حركة القطارات مرة أخرى بشكل طبيعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ تحديد ملابسات الحادث.

