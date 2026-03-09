ضبط كمية من الدواجن المجمدة والكبدة منتهية الصلاحية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبإشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، تشديد الرقابة على كافة الأنشطة التموينية والتجارية.

وأسفرت الحملات التموينية التي شنتها الإدارة التموينية بمدينة كفر الدوار، من ضبط كمية من الدواجن المجمدة والكبدة المجمدة منتهية الصلاحية، وضبط 50 علبة سجائر للبيع بأزيد من السعر الرسمي لدي محلين سوبر ماركت، وضبط مخبز حلويات بدون ترخيص، وضبط 4 مخابز لبيع المخبوزات والحلويات لعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط مستودع بوتاجاز لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز.

جاءت الحملة بإشراف محمد فوزي، مدير إدارة تموين كفر الدوار، وطارق أبو هواش رئيس الرقابة، ورئاسة كامل عمران، ورفقه خالد سعيد، كبيري مفتشي الإدارة.