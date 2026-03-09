البحيرة: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومعارض أهلًا رمضان بالمحافظة

أكدت الدكتورة، جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والسلاسل الغذائية ومعارض أهلًا رمضان بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وشددت المحافِظة على ضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين وجميع الأجهزة الرقابية، للمرور الميداني المكثف على الأسواق، والتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بكميات كافية، وضبط الأسعار، وإلزام التجار بالإعلان الواضح عن أسعار السلع.

كما شددت على التعامل بكل حزم مع أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو إخفائها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين وضمان استقرار الأسواق خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر على المتابعة المستمرة لمعارض ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتأكد من جودة المعروض وتوافره بأسعار مخفضة، بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرة إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انضباط الأسواق وتوافر السلع للمواطنين.