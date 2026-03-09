بـ960 مسجدا.. تفاصيل استعدادات أوقاف الإسكندرية للاعتكاف والتهجد

أنهت مديرية أوقاف الإسكندرية، برئاسة الشيخ محمد العش، استعداداتها لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بتخصيص عدد كبير من المساجد لإقامة شعائر الاعتكاف وصلاة التهجد، مع تكثيف الجهود الميدانية لتهيئة بيوت الله لاستقبال المصلين في أجواء إيمانية منظمة.

960 مسجدًا للاعتكاف والتهجد بالإسكندرية

وأوضحت المديرية، في بيان اليوم الاثنين، أن خطة الاستعدادات شملت اعتماد قائمة المساجد المجهزة لهذه الشعائر؛ حيث تم تخصيص (304) مساجد للاعتكاف موزعة جغرافيًّا على مختلف الإدارات الفرعية، على أن يتولى إمام المسجد الإشراف على تنظيم المعتكفين، كما تم تجهيز (656) مسجدًا لصلاة التهجد بما يضمن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين خلال الليالي المباركة.

حملات نظافة مكثفة بمساجد الإسكندرية

وبالتوازي مع هذه التجهيزات الدعوية، أطلقت المديرية حملات نظافة وتعقيم مكثفة شملت المساجد المخصصة للاعتكاف والتهجد، حيث تضمنت تنفيذ أعمال تطهير شاملة لصحن المساجد ودورات المياه، ومراجعة كفاءة أنظمة الإضاءة والصوت وتجهيز الساحات، إلى جانب استمرار أعمال النظافة الدورية للحفاظ على المظهر الحضاري للمساجد.

وأكدت المديرية، أن غرفة العمليات الرئيسية في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير العمل بمساجد الاعتكاف والتهجد، والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال المصلين وتقديم أفضل الخدمات لرواد بيوت الله خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وزارة الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف والتهجد خلال شهر رمضان المبارك

أعلنت وزارة الأوقاف ضوابط الاعتكاف والتهجد بالمساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؛ في إطار حرصها على تنظيم شعائر الاعتكاف بما يحفظ قدسية المساجد، ويحقق مقاصد العبادة في أجواء من السكينة والخشوع.

وأكدت الوزارة ضرورة المحافظة على قدسية المسجد ونظافته، وأن تعكس العبادة الصورة المشرقة للشرع الحنيف، مشيرةً إلى أن الغاية من الاعتكاف هي: التقرُّب إلى الله تعالى بالعبادات؛ من الصلاة، وقراءة القرآن الكريم، والذكر، والدعاء، والصلاة على سيدنا رسول الله ﷺ، وسماع دروس العلم مع تجنُّب كل ما يشوِّش على صفاء الاعتكاف.

وأوضحت الوزارة أن إقامة الدروس الدينية أو الخواطر الدعوية أثناء الاعتكاف تقتصر على إمام المسجد فقط، أو من تُكلِّفه الوزارة رسميًّا بخطاب موجَّه إلى الإمام، مؤكدةً منع توزيع الكتب أو الإصدارات أو المجلات أو المطويات داخل المساجد أثناء الاعتكاف أو بعده.