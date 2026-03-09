قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعلن تصفية خلية لحزب الله في قرية جنوب لبنان
أدلة توضح الحقيقة.. دفاع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد يكشف مفاجآت بالقضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بـ960 مسجدا.. تفاصيل استعدادات أوقاف الإسكندرية للاعتكاف والتهجد

عامل ينظف مسجدًا بالإسكندرية
عامل ينظف مسجدًا بالإسكندرية
أحمد بسيوني

أنهت مديرية أوقاف الإسكندرية، برئاسة الشيخ محمد العش، استعداداتها لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بتخصيص عدد كبير من المساجد لإقامة شعائر الاعتكاف وصلاة التهجد، مع تكثيف الجهود الميدانية لتهيئة بيوت الله لاستقبال المصلين في أجواء إيمانية منظمة. 

960 مسجدًا للاعتكاف والتهجد بالإسكندرية

وأوضحت المديرية، في بيان اليوم الاثنين، أن خطة الاستعدادات شملت اعتماد قائمة المساجد المجهزة لهذه الشعائر؛ حيث تم تخصيص (304) مساجد للاعتكاف موزعة جغرافيًّا على مختلف الإدارات الفرعية، على أن يتولى إمام المسجد الإشراف على تنظيم المعتكفين، كما تم تجهيز (656) مسجدًا لصلاة التهجد بما يضمن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين خلال الليالي المباركة.

حملات نظافة مكثفة بمساجد الإسكندرية

وبالتوازي مع هذه التجهيزات الدعوية، أطلقت المديرية حملات نظافة وتعقيم مكثفة شملت المساجد المخصصة للاعتكاف والتهجد، حيث تضمنت تنفيذ أعمال تطهير شاملة لصحن المساجد ودورات المياه، ومراجعة كفاءة أنظمة الإضاءة والصوت وتجهيز الساحات، إلى جانب استمرار أعمال النظافة الدورية للحفاظ على المظهر الحضاري للمساجد.

وأكدت المديرية، أن غرفة العمليات الرئيسية في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير العمل بمساجد الاعتكاف والتهجد، والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال المصلين وتقديم أفضل الخدمات لرواد بيوت الله خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وزارة الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف والتهجد خلال شهر رمضان المبارك

أعلنت وزارة الأوقاف ضوابط الاعتكاف والتهجد بالمساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؛ في إطار حرصها على تنظيم شعائر الاعتكاف بما يحفظ قدسية المساجد، ويحقق مقاصد العبادة في أجواء من السكينة والخشوع.

وأكدت الوزارة ضرورة المحافظة على قدسية المسجد ونظافته، وأن تعكس العبادة الصورة المشرقة للشرع الحنيف، مشيرةً إلى أن الغاية من الاعتكاف هي: التقرُّب إلى الله تعالى بالعبادات؛ من الصلاة، وقراءة القرآن الكريم، والذكر، والدعاء، والصلاة على سيدنا رسول الله ﷺ، وسماع دروس العلم مع تجنُّب كل ما يشوِّش على صفاء الاعتكاف.

وأوضحت الوزارة أن إقامة الدروس الدينية أو الخواطر الدعوية أثناء الاعتكاف تقتصر على إمام المسجد فقط، أو من تُكلِّفه الوزارة رسميًّا بخطاب موجَّه إلى الإمام، مؤكدةً منع توزيع الكتب أو الإصدارات أو المجلات أو المطويات داخل المساجد أثناء الاعتكاف أو بعده.

الاسكندرية مديرية الأوقاف الاعتكاف التهجد مساجد الإسكندرية رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

ترشيحاتنا

دعاء العشر الأواخر من رمضان

دعاء العشر الأواخر من رمضان .. احرص عليه في صلاة التهجد وقبل الإفطار

موفدو الأوقاف في موزمبيق يشاركون في أكبر إفطار رمضاني

موفدو الأوقاف بموزمبيق يشاركون في أكبر إفطار رمضاني للجالية المصرية| صور

الجامع الأزهر يشهد ملتقى «معالم ترسيخ اليقين في ظل تعمد تشويش المفاهيم»

الجامع الأزهر يشهد ملتقى «معالم ترسيخ اليقين في ظل تعمد تشويش المفاهيم»

بالصور

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بالقفطان البنفسجى

رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد