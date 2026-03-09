العلاج الحر بالبحيرة يغلق 28 منشأة طبية خاصة مخالفة وينذر 34 أخرى

قالت بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، إن إدارة العلاج الحر نفذت مرورًا على 155 منشأة طبية خاصة متنوعة، حيث تم تنفيذ 6 قرارات غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تدار دون ترخيص.

وأشارت مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، وفق بيان إعلامي صادر قبل قليل، إلى أنه تم استصدار 22 قرار غلق أخرى جارٍ تنفيذها، وفحص 8 شكاوى والرد عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه 34 إنذار لمنشآت طبية خاصة بها بعض السلبيات غير الجسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها.

كما تم تحرير محضرين فض أختام، وإصدار 10 تراخيص تشغيل جديدة لمنشآت طبية خاصة، بالإضافة إلى المشاركة في حملة رقابية مكبرة على إحدى مراكز المحافظة.

كما تم الاجتماع مع جميع أعضاء لجان العلاج الحر بالمحافظة لمتابعة وتقييم الأداء الرقابي في التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة وآلية فحص الشكاوى والسعي لرفع رضا المنتفعين المترددين على المنشآت الطبية الخاصة.