كسر مفاجئ بماسورة مياه رئيسية بوادي النطرون يقطع الخدمة عن المدينة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، حدوث كسر مفاجئ بخط طرد رافع مياه صلاح العبد بقطر 630 مم المغذي لمدينة وادي النطرون، وهو أمر خارج عن إرادة الشركة، حيث تم الدفع على الفور بفرق الصيانة والطوارئ إلى موقع الكسر لبدء أعمال الإصلاح.

وأشار، بيان إعلامي صادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة قبل قليل، إلى أنه سيتم قطع مياه الشرب عن بعض مناطق مدينة وادي النطرون اعتبارًا من الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد، وحتى الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة وعودة الخدمة تدريجيًا إلى طبيعتها.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدةً أن فرق الصيانة والطوارئ تبذل قصارى جهدها للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

كما تناشد الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات والجهات الحيوية باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الضرورية من المياه، ومتابعة البيانات الرسمية التي تصدرها الشركة عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الأعمال، وفي حال الحاجة يمكن الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول للحصول على الدعم اللازم.