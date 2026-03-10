محافظ البحيرة تعتمد تعريفة الركوب الجديدة لمركبات الأجرة والسرفيس والتاكسى والنقل العام عقب تحريك أسعار الوقود

اعتمدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر ، التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والنقل العام والتاكسي والتوك توك ، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار بعض المنتجات البترولية، في ظل المتغيرات الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وأكدت محافظ البحيرة ان التعريفة الجديدة تم إعدادها وفق دراسة دقيقة لمسافات خطوط السير وعدد الرحلات، بما يحقق العدالة ويراعي البعد الاجتماعي، مع التنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع محافظة البحيرة بخطوط نقل مشتركة، لضمان توحيد التعريفة ومنع أي تلاعب أو استغلال للمواطنين.

وجاءت التعريفة الجديدة على النحو التالي سيارات (السرفيس) ٥ ر ٦ جنيه ، وسيارات التاكسي (العداد): فتح العداد 16 جنيهًا، وكل كيلومتر بسعر 2 جنيه ، ومركبات التوك توك: ٥ ر ٨ جنيه ، واستمرار التعريفة باتوبيسات مشروع النقل الداخلي بقيمة : 5 جنيهات.

وشددت محافظ البحيرة على تكثيف الرقابة بكافة المواقف والطرق ومحطات الوقود، والتعامل بكل حزم مع أية مخالفات لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة وخطوط السير حفاظًا على حقوق المواطنين.

كما شددت محافظ البحيرة أيضا بضرورة تكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تنسيقاً مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف بالعمل على إلزام سائقي السيارات والمركبات بتعريفة الركوب المقررة على أن يتم الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، مع تشديد الرقابة لضمان الالتزام بها ، والالتزام بعدد الركاب المقرر لكل سيارة أو مركبة، وكذلك الالتزام بخطوط السير المرخص بها.

ووجهت بتكليف إدارة مرور البحيرة والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة ، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة.

كما وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين ، والإعلان بجميع المواقف بأنه في حالة ظهور تقاعس من قبل المركبات العاملة على أي خط من الخطوط سيتم فتح باب التراخيص لسيارات أجرة جديدة بالعدد الذي يغطي نسبة العجز ، وتكليف إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف بالتنسيق مع مشروع النقل الداخلي بالمحافظة بالاستعانة والدفع بعدد من مركبات المشروع حال حدوث أي تداعيات من سائقي السيارات والمركبات .

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على المتابعة المستمرة من خلال مركز السيطرة والتحكم بالمحافظة على مدار الساعة وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن.

وأشارت محافظ البحيرة الى أنه تم تخصيص الخط الساخن وخطوط غرفة العمليات لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في التعريفة أو أسعار الوقود عبر الخط الساخن (114)

أو من خلال الأرقام التالية لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة:

0453349447 – 0453345599 ، بالإضافة إلى الخط الساخن لمجمع مواقف البحيرة: ‎01000239547.