كندة علوش تشيد بمسلسل عين سحرية: لغة فنية بصرية غنية تمثيل استثنائي

ميرنا محمود

أشادت الفنانة كندة علوش شوقي، بصناع مسلسل “عين سحرية” بعد انتهاء عرضه ضمن النصف الأول من شهر رمضان.


وكتبت كندة علوش عبر إنستجرام :شكراً لكل صناع عين سحرية على العمل الفني الرائع أحداث مشوقة لغة فنية بصرية غنية تمثيل استثنائي شكراً للمنتج الجريء محمد مشيش والمخرج الموهوب السدير مسعود

وتابعت: السيناريست هشام هلال ومدير التصوير الرائع أحمد جبر ولكل الكاست التمثيلي العظيم عصام عمر باسم سمرة محمد علاء فاتن سعيد عمر شريف سما ابراهيم وجميع الأساتذة المشاركين في هذا العمل الراقي والمختلف أمتعتونا .


وقدم مسلسل “عين سحرية” جرعة مكثفة من الغموض والتشويق والإثارة النفسية، بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، في عمل درامي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية حين تختلط بالمصالح والأسرار، وسط توقعات بمفاجآت أكبر خلال الحلقات المقبلة.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، في عمل درامي يحقق تفاعلًا لافتًا مع الجمهور.

عين سحرية طاقم عمل عين سحريه مسلسل عين سحرية كندة علوش

