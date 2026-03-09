قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يبرر ارتفاع أسعار النفط: ثمن زهيد مقابل أمن الولايات المتحدة والعالم
أسماء المصابين والمتوفين بحادث انقلاب سيارة نقل بطريق أسوان / أبو سمبل
متشوق للمزيد.. حمزة عبد الكريم يعلق على أول هدف يسجله مع برشلونة
الأوقاف: علينا الترحم على أرواح الشهداء الذين صنعوا المجد بتضحياتهم
قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة
لاريجاني: أعداؤنا ظنوا أن إيران ستصل لطريق مسدود بمقتل خامنئي
وزير الزراعة يدعو القطاع الخاص للتوسع في المشروعات الزراعية بأفريقيا
الذهب مستقر في قطر.. سعر عيار 21 بـ 530 ريالا
بمظهر SUV رياضي.. ماذا تقدم لكزس LX موديل 2026؟
مستعدون للتضحية.. رئيس البرلمان الإيراني والحرس الثوري يعلنون ولاءهم لخامنئي
رئيس الكنيست الإسرائيلي يهدد مجتبى خامنئي بالاغتيال: من يسلك طريقهم فمصيره الموت
البحرين تعلن إصابة مواطنين وتضرر منازل جراء هجوم بمسيّرات إيرانية في سترة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

محمد علاء يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس شخصية شهاب الصفطاوي في مسلسل «عين سحرية» (خاص)

النجم محمد علاء
النجم محمد علاء
أوركيد سامي

كشف الفنان محمد علاء في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري عن كواليس تحضيره لشخصية شهاب الصفطاوي التي يقدمها ضمن أحداث مسلسل «عين سحرية»، مؤكداً أنه بذل مجهوداً كبيراً في دراسة الشخصية قبل بدء التصوير.
وقال محمد علاء إنه لم يعتمد على مرجع فني محدد في مذاكرة الشخصية، موضحاً: «قرأت كثيراً في علم النفس، وذاكرت السيناريو بشكل دقيق حتى أستطيع تقديم أبعاد الشخصية بشكل مقنع للجمهور».

وأضاف أن العمل مع المخرج السدير مسعود كان تجربة مميزة، مشيراً إلى أنه مخرج يهتم بأدق التفاصيل داخل العمل، وهو ما انعكس بشكل واضح على أجواء التصوير والتحضير للمشاهد.

وأوضح علاء أن مسلسل «عين سحرية» يعتمد بشكل كبير على عنصر التشويق، حيث تدور أحداثه حول صراع الخير والشر، وهو ما يجعل الأحداث مليئة بالمفاجآت والتطورات الدرامية.

وأشار إلى أن فريق العمل أجرى العديد من البروفات قبل تصوير المشاهد، مؤكداً أن جميع المشاهد كانت بمثابة «ملحمة تمثيلية» بسبب كثافة الأحداث والتفاعل بين الشخصيات.

كما أكد أنه حرص أثناء تقديم شخصية شهاب الصفطاوي على عدم إظهار الجانب الشرير منذ البداية، موضحاً: «كنت حريصاً أن تظهر الشخصية في البداية بشكل غامض، حتى يكتشف الجمهور حقيقتها تدريجياً مع تطور الأحداث».

واختتم محمد علاء تصريحاته بالتعبير عن سعادته بالعمل مع فريق المسلسل، مؤكداً أن روح التعاون بين جميع أفراد العمل ساعدت على خروج المسلسل بشكل قوي ومميز 

مسلسل عين سحرية بطولة عصام عمر ، باسم سمره ، محمد علاء ، عمر شريف ، جنا الأشقر ، عدد كبير من النجوم اخراج السدير مسعود 

اخبار الفن نجوم الفن مسلسل عين سحرية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

جهود متنوعة

أخبار أسوان.. تهنئة يوم المرأة العالمي.. وجولات ميدانية للمحافظ بالأحياء والأسواق.. وحملات تفتيشية لمديرية العمل

قافلة طبية

موجز أخبار الوادي الجديد.. قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة.. ووكيل التعليم يوجه بالرعاية الاجتماعية للطلاب

قنصل فرنسا بمحافظة الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا لبحث تعزيز التعاون

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد