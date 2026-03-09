محمد علاء يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس شخصية شهاب الصفطاوي في مسلسل «عين سحرية» (خاص)

كشف الفنان محمد علاء في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري عن كواليس تحضيره لشخصية شهاب الصفطاوي التي يقدمها ضمن أحداث مسلسل «عين سحرية»، مؤكداً أنه بذل مجهوداً كبيراً في دراسة الشخصية قبل بدء التصوير.

وقال محمد علاء إنه لم يعتمد على مرجع فني محدد في مذاكرة الشخصية، موضحاً: «قرأت كثيراً في علم النفس، وذاكرت السيناريو بشكل دقيق حتى أستطيع تقديم أبعاد الشخصية بشكل مقنع للجمهور».

وأضاف أن العمل مع المخرج السدير مسعود كان تجربة مميزة، مشيراً إلى أنه مخرج يهتم بأدق التفاصيل داخل العمل، وهو ما انعكس بشكل واضح على أجواء التصوير والتحضير للمشاهد.

وأوضح علاء أن مسلسل «عين سحرية» يعتمد بشكل كبير على عنصر التشويق، حيث تدور أحداثه حول صراع الخير والشر، وهو ما يجعل الأحداث مليئة بالمفاجآت والتطورات الدرامية.

وأشار إلى أن فريق العمل أجرى العديد من البروفات قبل تصوير المشاهد، مؤكداً أن جميع المشاهد كانت بمثابة «ملحمة تمثيلية» بسبب كثافة الأحداث والتفاعل بين الشخصيات.

كما أكد أنه حرص أثناء تقديم شخصية شهاب الصفطاوي على عدم إظهار الجانب الشرير منذ البداية، موضحاً: «كنت حريصاً أن تظهر الشخصية في البداية بشكل غامض، حتى يكتشف الجمهور حقيقتها تدريجياً مع تطور الأحداث».

واختتم محمد علاء تصريحاته بالتعبير عن سعادته بالعمل مع فريق المسلسل، مؤكداً أن روح التعاون بين جميع أفراد العمل ساعدت على خروج المسلسل بشكل قوي ومميز

مسلسل عين سحرية بطولة عصام عمر ، باسم سمره ، محمد علاء ، عمر شريف ، جنا الأشقر ، عدد كبير من النجوم اخراج السدير مسعود