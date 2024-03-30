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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل بسكويت العيد بأسهل وصفة

بسكويت العيد
بسكويت العيد

يعد بسكويت العيد من الطقوس الأساسية في احتفالات العرب بعيد الفطر، لذا ترغب النساء فى معرفة كيفية تحضيره فى المنزل بنفس مذاق الأنواع الجاهزة.

نعرض لكم طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال، وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي .

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مقادير بسكويت العيد

2 كوب دقيق
نصف كوب زيت
نصف كوب سكر
نصف كوب عصير برتقال
ملعقة صغيرة فانيليا
بيكينج بودر

طريقة عمل بسكويت العيد 
ضعي السكر فى بولة كبيرة ثم أضيفي الزيت ثم عصير البرتقال والفانيليا.
في بولة أخرى ضعي الدقيق والبيكنج بودر وقلبيهم جيدا ثم ضعيهما على خليط الزيت والسكر واعجنيهم.
افردي العجينة بالنشابة بعد أن ترتاح 10 دقائق وقطعيها لمربعات وشكلي وجهها بالشوكة.
ضعي بسكويت العيد فى صينية مدهونة بالزيت وأدخليه فرنا على درجة حرارة 180 حتى النضج ثم اخرجيه واتركيه يبرد ثم ضعيه فى علب محكمة الغلق.

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