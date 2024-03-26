مقطع فيديو أثار الجدل بتحويل فاكهة شهيرة لكيس سكر | تفاصيل

أثار أحد نشطاء السوشيال ميديا بإثارة ضجة حول تحويل التمر إلى سكر يمكن استخدامه مثل النوع العادى وتحلية المشروبات به.

وقام كوتش غفران بنشر فيديو على صفحته على فيسبوك عن كيفية تحويل التمر إلى سكر في المنزل.



وأزال غفران النواة من داخل التمر ثم وضعه في الفرن حتى أصبح جاف دون أن يصل لمرحلة الاحتراق وتغير اللون حتى يسهل طحنه.

وتم وضع التمر داخل الخلاط ويمكن استخدام الكبة وطحن التمر جيدا حتى اصبح بودرة ولكن ليس ناعم جدا وترك خشن بعض الشئ ليشبه السكر البني ويحفظ فى برطمان زجاجي وتعبئته فى أكياس.

أثار سكر التمر حالة كبير من الجدل بين جمهور السوشيال ميديا بعد انتشاره مؤخرا بين مؤيد ومعارض لأنه ليس منخفض التكلفة.



يعد سكر التمر هو احد انواع البدائل الصحية للسكر الابيض حيث أنه يحتوى على مواد طبيعية بنسبة مائة في المائة ويرفع المناعة ويحمى من كم هائل من الامراض بالإضافة إلى غناه بالالياف الغذائية التى تقلل من احتمالات الإصابة بالسمنة.

إليك فيديو تحويل التمر لسكر