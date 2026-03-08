قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

قولولي إن ده كابوس..تعليق تامر حبيب على واقعة الاعتداء على كلب

تامر حبيب
تامر حبيب
يارا أمين

أثار السيناريست تامر حبيب حالة من الجدل والصدمة بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منشور غاضب عبّر خلاله عن استيائه الشديد من بعض الأخبار المتداولة عبر السوشيال ميديا عن اعتداء أشخاص على كلب.

وقال تامر حبيب في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “رجاء و استغاثة و استنجاد، قولولي ان اللي بيحصل ده مش حقيقي، قولولي انه كابوس، قولولي انها ظاهرة كونية مدمرة دمرت المنطق علي الكوكب”.

وتابع: “أنا صحيت من النوم علي خبر ان خمسة اغتصبوا كلب و مع مرور اليوم اكتشفت ان المصيبة دي هي مجرد استهلالة لعبث أزلي بدأ من امبارح”.

وأضاف: "أنا مصاريني واجعاني من الصبح، و عندي حالة غثيان و غممان نفس و قرفان آكل، و دي مش صيغة مبالغة و لا استعارة، ده بجد…
ما هو يا المنطق و المعقول و المفهوم يرجع، يا إما امشي أنابجد بس كده مش هاينفع".

واختتم: “أنا مقبوض و خايف، و مش قادر مافتحش السوشيال ميديا عشان بأتابع حدث تافه بقاله كام يوم، حياله حرب عالمية ثالثة”.

كشفت بسمة أحمد عن تفاصيل جديدة ومفاجآت في واقعة الاعتداء على كلب بمحافظة السويس، موضحة أنها تلقت بلاغًا يفيد بقيام 5 شباب بإحضار كلب إلى إحدى العيادات البيطرية للكشف عليه، مؤكدة أن الشباب كانوا في حالة من التوتر الشديد ويتشاجرون مع بعضهم داخل العيادة، الأمر الذي أثار قلق الطبيب البيطري.

إلقاء الكلب في الشارع

وأضافت بسمة أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «إحنا لبعض» الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد، أن الشباب غادروا المكان بعد إلقاء الكلب في الشارع، ما أدى إلى تعرضه لهجوم من كلاب ضالة، قبل أن يتمكن الكلب من الهرب والعودة مرة أخرى إلى العيادة البيطرية طلبًا للحماية.

وأوضحت أن الطبيب البيطري أجرى فحصًا للكلب فور عودته، حيث تبين وجود إصابات وتهتكات شديدة في جسده. 

وأشارت إلى أن التقرير الطبي المبدئي كشف عن تهتكات شرجية خطيرة قد تكون ناتجة عن اعتداء أو استخدام أداة حادة.

وأشارت إلى أن الطبيب البيطري رفض في البداية تحرير تقرير رسمي أو تفريغ كاميرات المراقبة خوفًا من الدخول في مشكلات مع المتهمين، مكتفيًا بتقديم الإسعافات والعلاج اللازم للكلب.

تقرير الطب الشرعي

وأكدت بسمة أحمد أن تحديد ما إذا كانت الواقعة تمثل اعتداءً جنسيًا من عدمه سيُحسم من خلال تقرير الطب الشرعي بعد فحص الحالة بدقة، مشددة على أن جمعية إنقاذ الحيوان لم توجه اتهامًا مباشرًا لأي شخص، لكنها اكتفت بنقل الواقعة كما وردت إليها وإبلاغ الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته، تحفظت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على 5 شباب على خلفية الواقعة، تمهيدًا للتحقيق معهم وكشف ملابسات الحادث بشكل كامل.

السيناريست تامر حبيب تامر حبيب الاعتداء على كلب السويس برنامج «إحنا لبعض»

