بسمة أحمد تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء على كلب السويس

كشفت بسمة أحمد، صاحبة واقعة الكلب في السويس، تفاصيل جديدة حول الحادثة التي أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنها تلقت بلاغًا بوجود كلب تم نقله إلى إحدى العيادات البيطرية للكشف عليه.

تفاصيل واقعة الكلب

وقالت بسمة أحمد خلال برنامج إحنا لبعض للإعلامية نهال طايل إن مجموعة من الشباب، يقدّر عمرهم بنحو 20 عامًا، اصطحبوا الكلب إلى العيادة، مضيفة أنها علمت بالواقعة فور حدوثها، وتوجهت للتواصل مع الطبيب باعتبارها تعمل في إطار جمعية معنية برعاية الحيوانات.

وأوضحت أن الطبيب البيطري أبدى تخوفه من الشباب الذين أحضروا الكلب، مؤكدة أنه بعد الكشف على الحيوان أشار إلى وجود شبهة اعتداء عليه.

وأضافت أنها طلبت من الطبيب تحرير تقرير طبي بالحالة، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة داخل العيادة، إلا أنه رفض ذلك خوفًا من الدخول في مشكلات.

وأكدت بسمة أحمد أن الجمعية كانت تسعى لاستلام الكلب من أجل رعايته والوقوف على حالته الصحية بشكل كامل، خاصة في ظل الاشتباه بتعرضه لإيذاء.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة قد تتولى فحص الحالة من خلال الطب الشرعي البيطري، والذي سيحدد بشكل قاطع ما إذا كان الكلب قد تعرض لاعتداء من عدمه.