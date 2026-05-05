مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العدوان الإيراني على الإمارات

أ ش أ

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ببالغ الشجب والاستنكار أنباء العدوان الإيراني الآثم والمتجدد على دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي استهدف عبر صواريخ وطائرات مسيرة أعيانا مدنية واقتصادية ومنشأة نفطية في مدينة الفجيرة وناقلة نفط تابعة لشركة إماراتية.

وأكدت الأمانة في بيان لها أن هذا العدوان هو انتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، وتصعيد خطير من شأنه تعريض المصالح الاقتصادية الإقليمية والعالمية لمخاطر جسيمة، وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وإذ تدين الأمانة العامة للمجلس بأشد العبارات هذا العدوان الغاشم، فإنها تجدد تضامنها ومساندتها لدولة الإمارات العربية المتحدة العزيزة في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.