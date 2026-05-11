خالد الغندور : الحكم الأجنبي أفضل لمباريات تحديد البطل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن أهمية وجود حكم أجنبي لمباريات الدوري وتحديد البطل.

الدوري المصري

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"من وجهة نظري الحكم الأجنبي أفضل لمباريات تحديد البطل".

ترتيب المجموعة الأولى في الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة

مازالت الإثارة في الدوري المصري الممتاز مشتعلة خاصه في ظل منافسة الثلاثي الاهلي والزمالك وبيراميدز على حصد لقب الدوري.

وستقام مباريات الجولة الأخيرة في نفس التوقيت بين فرق بيراميدز وسموحة، الزمالك وسيراميكا كليوباترا والمصري والأهلي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعه الثامنه مساءً.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

الزمالك: 53 نقطة.

بيراميدز: 51 نقطة.

الأهلي: 50 نقطة.

سيراميكا : 44 نقطة.

المصري: 40 نقطة.

إنبي: 36 نقطة.

سموحة: 31 نقطة.