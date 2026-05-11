وزير الرياضة يلتقي رئيس شركة العاصمة الجديدة لمتابعة التعاون المشترك ودعم الألعاب الفردية

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية للتعاون المشترك بين الجانبين، وبحث فرص الشراكة في دعم عدد من الملفات الرياضية بما يسهم في تعزيز جهود الدولة المصرية نحو تطوير الرياضة وبناء الإنسان المصري.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم ورعاية الألعاب الفردية، والتوسع في مجالات التعاون الخاصة بإعداد الأبطال الرياضيين، إلى جانب بحث فرص الشراكة في رعاية عدد من الألعاب الواعدة، خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لأولمبياد لوس أنجلوس ٢٠٢٨، فضلاً عن دعم المواهب الرياضية وتوفير بيئة مناسبة لاكتشاف المتميزين وصقل قدراتهم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تقوم على العمل التكاملي مع مختلف مؤسسات الدولة والكيانات الوطنية الكبرى، بما يحقق أهداف تطوير المنظومة الرياضية المصرية، مشيراً إلى أن دعم ورعاية الموهوبين رياضياً يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الألعاب الفردية التي تمتلك مصر فيها فرصاً كبيرة لتحقيق إنجازات دولية وأولمبية.

ومن جانبه، أعرب المهندس خالد عباس عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكداً حرص شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية على المساهمة في توفير أوجه الدعم اللازمة للأبطال الرياضيين، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في الإنسان وتحقيق المزيد من النجاحات الرياضية على مختلف المستويات.