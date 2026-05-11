لما تقف مع المزارعين اتكلم صح.. وزير الزراعة يحرج مهندس خلال جولته بالبحيرة

شهدت جولة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، موقفًا لافتًا خلال تفقده عددًا من الفعاليات الزراعية، بعدما وجّه انتقادًا حادًا لأحد المهندسين الزراعيين أثناء حديثه عن أوضاع المزارعين.

وقال الوزير، خلال المناقشات التي دارت مع عدد من العاملين والمهندسين بالقطاع الزراعي: “لما تقف مع المزارعين اتكلم صح”، معاتبًا المهندس على بعض المعلومات التي عرضها أمام الحضور، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا بين المشاركين بالجولة.

وجاءت تصريحات الوزير ، خلال زيارته لمحافظة البحيرة لحضور فعاليات مشروع دعم وتحسين إنتاج محاصيل الحبوب، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والزراعية وممثلي الجهات الدولية الداعمة للمشروع.

وأكد وزير الزراعة، خلال الجولة، أهمية نقل المعلومات الدقيقة للمزارعين والعمل على تقديم الدعم الفني الحقيقي لهم، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تواصلًا مباشرًا وشفافًا مع الفلاحين بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

وتضمنت الجولة متابعة أعمال ميكنة حصاد القمح، والاطلاع على أحدث الأساليب المستخدمة في تطوير منظومة الزراعة الحديثة، إلى جانب لقاء عدد من المزارعين والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم على أرض الواقع.