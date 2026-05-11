إصابة وجرح بالوجه.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام أحد أفراد الشرطة وآخرين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصاباته لخلافات بينهم حول المصاهرة وتقاعس الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بالبحيرة.



بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) وبسؤاله قرر بتضرره من (نجلى أحد أفراد الشرطة وآخر "خطيب نجلته "- مقيمين بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدى على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بجرح بالوجه لخلافات بينهم حول المصاهرة وتم تحرير محضر بالواقعة ، ونفى قيام فرد الشرطة بالتعدى عليه أو والديه أو تقاعس الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة كما ورد بالمنشور ، وأقر بإدعائه الكاذب نكايةً فى المشكو فى حقهم للنيل منهم.





أمكن ضبط المشكو فى حقهم وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .