ضبط مالك مقهى وأشقائه بتهمة التعدي على أسرة بالضرب بأسلحة بيضاء في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام مالك مقهى وأشقائه بالتعدى عليها وأسرتها بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وزجاجات فارغة بالإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (والدة وشقيق القائمة على النشر ) وطرف ثان: (مالكى مقهى ومالك محل ) جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، تعدوا خلالها على بعضهم بالسب والضرب لخلافات بينهم حول الجيرة .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى الأدوات المستخدمة فى التعدى (ماسورة حديدية – كرباج –زجاجات فارغة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

