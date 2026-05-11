قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرارة تصل 42.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأثنين
بقيمة 30 قرشا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر
صحة غزة: 3 شهداء و16 جريحا برصاص الاحتلال خلال 24 ساعة
بالذكاء الاصطناعي.. حمو بيكا يحتفي بزيارة ماكرون للإسكندرية
لاعب إهناسيا ليس الأول.. الإهمال يقود أبطال سباقات السباحة إلى الموت
هل يجوز أداء العمرة بعد الحج؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
محافظ القاهرة : هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض أهلا بالعيد
مجلس الشيوخ يفتح الجلسة العامة لمناقشة خطة تأمين الثانوية العامة
تجديد حبس صاحب «بيت فاطم» بتهم الاتجار بالبشر وهتك العرض
مدبولي يتفقد مصنع إنتاج كابلات الكهرباء بالسادات
"بيتكوين" تستقر قرب 81 ألف دولار وسط ترقب لتشريعات أمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة معلم خبير بمدرسة ثانوي بنات للمحاكمة لتحرشه بالطالبات

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مُعلِم خبير بإحدى المدارس الثانوية الصناعية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية اعتياده التحرش اللفظي والجسدي بمجموعة من طالبات المدرسة، وبث الخوف والرعب في نفوسهن بتهديدهن بالرسوب، مستغلًا في ذلك سلطته المباشرة عليهن.
 


وكانت النيابة الإدارية بالرحمانية، قد تلقت بلاغ الإدارة التعليمية المختصة بشأن ما انتهت إليه اللجنة التي بادر بتشكيلها مدير المدرسة فور علمه بتعرض إحدى الطالبات للتحرش الجسدي من المتهم، والتي ضمت الأخصائيتين النفسية والاجتماعية، ووكيلتي شئون الطلبة والعاملين، وجميعهن من السيدات بهدف تهيئة بيئة آمنة تمكن الطالبة من الإدلاء بأقوالها عما تعرضت له، ثم توالت شهادات وأقوال مجموعة كبيرة من طالبات المدرسة، ممن تعرضن لذات الأفعال الإجرامية من المتهم أو شاهدن تلك الممارسات مع زميلاتهن، ولم يفصحن عن ذلك خوفًا من تهديدات المتهم لهن بالرسوب، وعقب انتهاء اللجنة تم إخطار الإدارة التعليمية بالواقعة، وإبعاد المتهم عن أعمال التدريس وإبلاغ النيابة الإدارية.

حيث كشفت التحقيقات الموسعة التي باشرها عُمر سُلطان وكيل النيابة، بإشراف المستشار أحمد ليمونة مدير النيابة، والتي استمعت خلالها النيابة لشهادة عضوات اللجنة المشكلة من إدارة المدرسة لسماع أقوال الطالبات، ومدير المدرسة وبعض العاملين بها فضلًا عن أقوال عددٍ كبير من طالبات المدرسة واطلعت على الرسائل النصية التي قام المتهم بإرسالها للطالبات عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول، عن استغلال المتهم لسلطته المباشرة على طالبات المدرسة وبث الخوف والرعب في نفوسهن من قدرته على رسوبهن في التقييمات العملية لموادهم الدراسية، إذا لم يستجبن لسلوكه المنحرف، واعتياده على انتهاك حُرمة أجساد الطالبات، بأن تحرش جسديًا بإحدى الطالبات رغمًا عنها – أول من تضررت منه لإدارة المدرسة – مستغلًا تواجدها داخل ورشة الكهرباء بالمدرسة، فضلًا عن اعتياده التحرش اللفظي بها أمام زميلاتها بالمدرسة باستخدام عبارات وتعليقات ذات مدلول جنسي، وملاحقتها إلكترونيًا عبر إرسال رسائل نصية تتضمن محتوى نصي ذا مدلول إباحي منافٍ للآداب العامة من خلال أحد تطبيقات الهاتف المحمول، وإصراره على طلب صور شخصية أو لقطات لحظية لها، والحضور بمفردها للورشة مقابل إعطائها درجات الشق العملي، مهددًا إياها بالرسوب حال عدم الاستجابة لرغباته، بالإضافة إلى تواتر شهادات وأقوال مجموعة كبيرة من طالبات المدرسة، واللائي أكدن على اعتياد المتهم على ارتكاب ذات الممارسات معهن، واستغلاله للشرح العملي للمواد وتعمده ملامسة أجسادهن بجسده، ووصف أجسادهن وملابسهن بطريقة تتضمن إيحاءات جنسية، وتعليميهن كيفية البحث عن المواد الإباحية، إلى جانب انتهاكه لخصوصية إحدى الطالبات بأخذ هاتفها المحمول عنوة والتهديد بالرد على المكالمات الواردة عليه من أسرتها لإيهامهم بوجود علاقة غير مشروعة بينه وبين الطالبة، وتعمده نشر أكاذيب تمس السلوك عن طالبة أخرى والإساءة لسمعتها على مرأى ومسمع من زميلاتها داخل الفصل.وفور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع استمرار إبعاده عن أعمال التدريس.وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفاتٍ جسيمةٍ ارتكبها المتهم غير مكترث بما تفرضه عليه واجبات وظيفته كمعلم وما يجب أن يتحلى به من أخلاق في سلوكه وأدائه المهني وفي تعامله مع الآخرين، وفي إطار دور النيابة الإدارية الدستوري والقانوني فإنها تهيب بالقائمين على المنظومة التعليمية، بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للعملية التعليمية لطلبة المدارس، وتعزيز آليات التواصل الفعَّال بينهم وبين القائمين على المنظومة التعليمية بمدارسهم، ويكفل سرعة إبلاغهم عن مثل تلك الجرائم فور وقوعها، مع الحرص على تقديم الدعم النفسي اللازم لهم ومعالجة أية آثار نفسية سلبية قد تنجم عن تعرضهم لها.
كما تشدد النيابة الإدارية على أهمية الإبلاغ عن مثل تلك الجرائم فور وقوعها مع الحفاظ على الأدلة الرقمية دون محوها بما يسهم في تحقق إثبات الجرم على المتهم وفقًا للقانون ويعزز تكوين عقيدة النيابة وما يُبنى عليه قرارها محمولًا على أسبابه مدعومًا بالدليل الفني.

النيابة الإدارية تحرش طالبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

سبب نزول آية الكرسي

ما هو سبب نزول آية الكرسي؟.. قصة عجيبة

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

الزمالك و اتحاد العاصمه

لاعب الأهلي السابق: الزمالك تعرض لظلم تحكيمي أمام اتحاد العاصمة

بالصور

بـ البوركينى.. زوجة إمام عاشور تنشر صورة عائلية من أحدث ظهور

بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية

جرأة و جمال.. دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد