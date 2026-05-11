ضبط المتهم بالتعدي على ابنة شقيقه بسلاح أبيض في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورتين تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجلة شقيقه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتها بدمياط.



تفاصيل الواقعة



بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 / الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر سعد بحدوث مشاجرة بين طرف أول (عامل – برفقته نجلته "سن 8"مصابة بجروح متفرقة) وطرف ثان (نجل شقيقه عامل "مصاب بجرح سطحى بالوجه" ) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهما على محصول أرض زراعية .. تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب ، وحال محاولة والد الطفلة مفاداة التعدى عليه من الطرف الثانى بسلاح أبيض حدثت إصابة نجلته المنوه عنها .



أمكن ضبط مرتكب الواقعة وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.