ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على تاجرى عملة بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبي

تفاصيل القضية

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها، من خلال إدخالها في أنشطة واستثمارات ظاهرها قانوني، شملت شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات تجارية.

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي تورط فيها المتهمان بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.