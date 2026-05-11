الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

شيخ الأزهر يلتقي السفير الإسباني ويعرب عن تقديره لمواقف بلاده الشجاعة الرافضة للعدوان على غزة

عبد الرحمن محمد

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، السفير سيرخيو كارانزا، سفير إسبانيا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر تقدير الأزهر الشريف لمواقف إسبانيا الشجاعة تجاه القضايا العادلة، وفي مقدمتها العدوان على غزة، ورفضها المعلن للجرائم والمذابح التي ارتُكبت في ظل الصمت العالمي.

 وصرح فضيلته: «لقد تابعنا مواقف بلادكم الشجاعة، وقد ضربت إسبانيا المثل في الإنصاف والعدالة المطلوبة من الدول المتقدمة، وندعو كافة الدول إلى الحذو حذو هذه المواقف، والتحلي بالشجاعة لمناصرة الشعوب المظلومة».

وأكد فضيلته، خلال اللقاء، أن الأزهر الشريف يرسخ في نفوس طلابه قيم التنوع وقبول الآخر، ولذا تميز منهجه بالوسطية والبعد عن التشدد، ونشر السلام والتعايش الإيجابي، كما أكد فضيلته استعداد الأزهر لزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لأبناء إسبانيا للدراسة فيه، واستقدام أئمة إسبانيا للتدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وفق منهج وسطي أكاديمي مُعدٍّ من قِبل لجان متخصصة من كبار علماء الأزهر وأساتذته في مختلف التخصصات العلمية.

من جانبه، أعرب السفير الإسباني عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقدير بلاده لمواقف فضيلته في نشر السلام العالمي، وترسيخ قيم الأخوة، ومناصرة المستضعفين، مشيرًا إلى أن السياسة الإسبانية تقوم على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي، كما أكد أن الأزهر من المؤسسات العالمية المهمة في إرساء العدل والتسامح عالميًّا، مشيرًا إلى سعي بلاده لتعزيز التعاون مع الأزهر في مجالات الترجمة، وتبادل الباحثين والأساتذة، وتنظيم الأبحاث المشتركة بين جامعة الأزهر والجامعات الإسبانية، إضافة إلى إيفاد المبعوثين الأزهريين لإحياء ليالي شهر رمضان في المساجد الإسبانية.

تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات

