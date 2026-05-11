اتحاد الغرف السياحية يرحب بالانضمام إلى المجلس العالمي للسياحة والسفر

شهد الاتحاد المصري للغرف السياحية اجتماعًا مهمًا لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الاتحاد وغرفه المختلفة، خاصة غرفتي شركات السياحة والفنادق، وبين المجلس العالمي للسياحة والسفر WTTC، وذلك خلال زيارة Manfredi Lefebvre رئيس المجلس العالمي للسياحة والسفر إلى مقر الاتحاد.

اتحاد الغرف السياحية يرحب بالانضمام الى المجلس العالمي للسياحة والسفر

وكان في استقباله الأستاذ حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة تناولت تطورات صناعة السياحة العالمية، والتحديات التي تواجه القطاع، وآليات التعامل معها خلال المرحلة الحالية.

وخلال اللقاء، رحب حسام الشاعر وممثلو الغرف السياحية بالانضمام إلى عضوية المجلس العالمي للسياحة والسفر، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة في دعم السياحة المصرية، وتعزيز فرص التطوير والتحديث، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في القطاع السياحي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة رئيس المجلس العالمي للسياحة والسفر إلى مصر، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياحة والقيم، والذي شارك أيضًا في فعاليات الاجتماع السنوي للمجلس.

كما شارك رئيس المجلس في الفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر، الذي استضافته مصر خلال الأيام الماضية على متن إحدى الفنادق العائمة العالمية العملاقة، والتي جابت عدداً من المقاصد السياحية المصرية بالبحر الأحمر وقناة السويس والبحر المتوسط.

كما تأتي الزيارة في إطار حرص المجلس العالمي للسياحة والسفر على توثيق التعاون مع الكيانات السياحية الممثلة للقطاع الخاص، حيث يُعد المجلس الممثل الأكبر للقطاع السياحي الخاص عالميًا، ويضم في عضويته كبار المستثمرين وصناع القرار في صناعة السياحة حول العالم، وذلك بخلاف منظمة الأمم المتحدة للسياحة التي تمثل الجانب الحكومي الرسمي للدول.

شارك في الاجتماع كل من: الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومحمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وعمرو بدر العضو المنتدب الإقليمي لمجموعة Abercrombie & Kent العالمية، وهالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية.

كما شارك من غرفة شركات السياحة كل من كريم محسن نائب رئيس الغرفة، وكريم المنباوي رئيس لجنة السياحة الخارجية، وهيثم عرفة وشريف البنا عضوا اللجنة، ومن غرفة الفنادق مطيع إسماعيل عضو مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس المجلس العالمي للسياحة والسفر أهمية مصر كإحدى الدول المحورية في حركة السياحة العالمية، مشيدًا بما تمتلكه من مقومات سياحية فريدة، خاصة في مجال السياحة الثقافية، إلى جانب التنوع الكبير في المنتج السياحي المصري، بما يمنح مصر ميزة تنافسية قوية على المستوى الدولي.

كما تناول اللقاء أهمية انضمام الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى عضوية المجلس العالمي للسياحة والسفر، باعتباره أحد أبرز الكيانات الدولية المعبرة عن صناعة السياحة عالميًا، حيث يوفر لأعضائه معلومات ودراسات متخصصة تدعم اتخاذ القرار، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الخاصة بالتعامل مع الأزمات والتحديات التي تواجه القطاع السياحي في مختلف دول العالم.

ومن جانبه، أشاد حسام الشاعر باستضافة مصر لاجتماعات وفعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن تلك الفعاليات عكست بصورة واضحة حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها مصر، إلى جانب ما تتمتع به من تنوع سياحي فريد.

وأشار الشاعر إلى أن استضافة هذا الحدث العالمي أتاحت لصناع القرار السياحي حول العالم فرصة مشاهدة المقاصد السياحية المصرية عن قرب، بما ينعكس إيجابًا على الترويج لمصر دوليًا ودعم الحركة السياحية الوافدة إليها، خاصة في ظل التحديات والظروف الدولية الحالية.

وأكد رئيس الاتحاد حرص الاتحاد المصري للغرف السياحية على استمرار التواصل والتعاون مع المجلس العالمي للسياحة والسفر، بما يخدم مصالح صناعة السياحة المصرية ويعزز مكانتها عالميًا.