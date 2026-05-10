وزارة السياحة والآثار تنظم زيارة لوفد العالمى للسفر إلى المتحف اليوناني والمسرح الروماني

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، زيارة للمشاركين في الفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) التي استضافتها مصر، إلى المتحف اليوناني الروماني والمسرح الروماني بمدينة الإسكندرية، وذلك في ختام فعاليات الحدث.

جولات سياحية بمنطقة أهرامات الجيزة

وتأتي هذه الزيارة استكمالاً للبرنامج السياحي الذي نظمته الهيئة للمشاركين بالفعالية منذ وصولهم إلى مصر، والذي تضمن جولات سياحية بمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، بما يسهم في الترويج للمقصد السياحي المصري، وتعريف المشاركين بالمقومات السياحية المتنوعة وأماكن الجذب التي يتمتع بها.

وقد رافق الوفد خلال جولتهم بمدينة الإسكندرية الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة سوزان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، والأستاذة نرمين حنفي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة.

وكان في استقبال الوفد بالمتحف اليوناني الروماني الدكتورة ولاء مصطفى مدير عام المتحف، التي رحبت بهم وقدمت لهم نبذة عن تاريخ المتحف وقاعاته المختلفة وما تضمه من كنوز أثرية، إلى جانب استعراض الخدمات التي يقدمها المتحف لزواره، لاسيما لذوي الهمم، فضلاً عن دوره المجتمعي من خلال الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي ينظمها أو يستضيفها.

كما توجه الوفد إلى المسرح الروماني بمنطقة كوم الدكة، حيث استقبلهم الدكتور حسام غنيم مدير عام منطقة آثار الإسكندرية الذي رحب بهم وتحدث معهم عن تاريخ المنطقة الأثرية وأهميتها. وقد حرص الوفد خلال الجولة على التقاط الصور التذكارية تخليداً لذكرِى هذه الزيارة.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بما شاهدوه من كنوز أثرية وتجربة سياحية متميزة تعكس عراقة وتاريخ مدينتي الإسكندرية والقاهرة، وما تتمتع به مصر من تنوع ثقافي وحضاري فريد.

