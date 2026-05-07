وزير السياحة والآثار يؤكد :حماية الآثار والحفاظ عليها على رأس أولويات الدولة المصرية

في إطار فعاليات استضافة مصر للفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC)، فقد تضمنت الفعالية على مدار اليوم عدداً من الجلسات النقاشية، منها جلسة حوارية جمعت بين الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، مع Peter Greenber مذيع بشبكة CBS News.

رحلة بحرية تعبر قناة السويس

وقد جاءت هذه الفعالية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وذلك في رحلة بحرية تعبر قناة السويس مروراً بعدد من المدن والموانئ المصرية الأخرى، وبمشاركة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

الحفاظ على المواقع الأثرية والمتاحف

وخلال الجلسة، تحدث الدكتور زاهي حواس عن الآثار المصرية، مؤكداً على ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على المواقع الأثرية والمتاحف وصونها للأجيال القادمة، وبين إتاحتها للزيارة وبما يُراعي تقديم تجربة سياحية متطورة وأكثر جذباً للسائحين، من خلال تحسين الخدمات بالمواقع الأثرية مع الحفاظ الكامل على سلامة الأثر وقيمته التاريخية.

كما استعرض عظمة الحضارة المصرية القديمة، مُتناولاً عصر بناة الأهرامات وما تعكسه الأهرامات من عظمة كبيرة، إلى جانب أبرز الاكتشافات الأثرية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية داخل الأهرامات وفي عدد من المواقع الأثرية المختلفة.

وأشار إلى أهمية جهود الدولة المصرية لاستعادة الآثار المصرية الموجودة بالخارج وإعادتها إلى موطنها الأصلي لعرضها داخل المتاحف المصرية الكبرى، مؤكداً على أن مصر تمتلك عدد من أعظم المتاحف على مستوى العالم.

وأكد على أن أي كشف أثري جديد يتم الإعلان عنه في مصر ينجح في جذب اهتمام العالم بأسره، لما تحظى به الحضارة المصرية من مكانة عالمية فريدة.

وتطرق كذلك إلى الدراسات والأبحاث العلمية التي أُجريت باستخدام الحمض النووي على المومياوات المصرية، والتي أسهمت في الكشف عن المزيد من أسرار مصر القديمة.

وفي تعقيب لشريف فتحي وزير السياحة والآثار على الجلسة الخاصة بالدكتور زاهي حواس، أشاد الوزير بشغف الدكتور زاهي الكبير بعلم الآثار وحرصه الدائم على إبراز الحضارة المصرية للعالم، مؤكداً أنه يمثل نموذجاً مُلهماً لعالم الآثار المصري الذي يجمع بين العلم والشغف والانتماء.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين حفظ وحماية التراث الأثري، وبين إتاحة وتعزيز زيارة السائحين والزائرين للمواقع الأثرية والمتاحف المختلفة في مصر، مؤكداً أن حماية الآثار والحفاظ عليها تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، يليها إتاحة التجربة السياحية بصورة تراعي استدامة هذه المواقع الفريدة.

وأوضح أن تحقيق هذا التوازن ليس بالأمر السهل، خاصة في ظل التحديات المتراكمة عبر سنوات طويلة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بصورة تدريجية وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، على تطوير تجربة الزائر داخل المواقع الأثرية والمتاحف، بشكل يضمن حماية الأثر أولاً، وفي الوقت ذاته تقديم تجربة ثرية ومتميزة للزائرين.

كما تحدث الوزير عن المتحف المصري بالتحرير باعتباره أقدم متحف في العالم يبني ليكون متحفاً، مؤكداً على مكانته التاريخية والقيمة الكبيرة التي يحظى بها في قلوب المصريين، ومشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً من خلال فريق متخصص على تطوير وإعادة الترويج له بما يعمل على تقديم تجربة الزائر داخله بصورة جديدة ومبتكرة، ويسهم في تعزيز جاذبيته وتحفيز الزائرين على اكتشاف الكنوز الأثرية الفريدة التي يضمها.

جدير بالذكر أن هذه الفعالية جاءت على متن إحدى البواخر التابعة لمجموعة Abercrombie & Kent، وذلك بعنوان "رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين: التعافي والقيادة وآفاق التحول في قطاع السياحة والسفر خلال العقد المقبل".

تنعقد هذه الفعالية بحضور السيد Manfredi Lefebvre رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسياحة والسفر، السيدة جلوريا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر، و300 من قادة صناعة السياحة والسفر على مستوى العالم، من بينهم وزراء، ورؤساء هيئات حكومية من مختلف دول العالم، وأعضاء المجلس العالمي للسياحة والسفر، وممثلو القطاع الخاص والغرف السياحية، والرؤساء التنفيذيون، وشركاء صناعة السياحة الدوليون.

وقد شارك في الحضور الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس للمجلس الأعلى للآثار، والسيد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات وكالات السفر والسياحة، والسيد محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والقطاع السياحي الخاص في مصر.

