البرلمان يستمع لبيان وزير السياحة والآثار بشأن خطة العمل 4 مايو

قالت النائبة ثريا البدوي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الاثنين القادم 4 مايو، للاستماع إلى بيان وزير السياحة والآثار بشأن خطة عمل الوزارة فيما يخص قطاع الآثار.

وأوضحت أنه سيُعقد اجتماع آخر للجنة يوم الثلاثاء 5 مايو، مع وزير السياحة والآثار ووزيرة التنمية المحلية، لمناقشة طلبات إحاطة حول أوضاع العديد من قرى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، والتي يعاني سكانها من إدراج أراضيهم ضمن أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983، والتي تخضع لتصرف المجلس الأعلى للآثار.

ويتضمن الاجتماع أيضًا دراسة موقف منطقة تل أبو زرازير بالبحيرة وتبعيتها للمناطق الأثرية، بالإضافة إلى إنهاء الإجراءات الخاصة بتل آثار أم اللبن، وتل آثار الكوم الأحمر بمحافظة البحيرة.