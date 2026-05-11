وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

طلب الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار الحصول على إجازة بدون أجر حتي بلوغة سن المعاش.

قرار وزير السياحة والآثار بأجازة الدكتور مصطفي وزيري

من جانبه وافق شريف فتحي، وزير السياحة والآثار ، على منح الدكتور مصطفى وزيري، استشاري الإدارة المركزية للآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر وأسوان بقطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار، على منحه إجازة بدون أجر وذلك وفقا للقرار رقم 266 لسنة 2026.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تكون الإجازة من 1 يونيو 2026 وحتى 9 فبراير 2027، موعد بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إلى جانب قرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لعمل وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار.