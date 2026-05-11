شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

نشرت صحف ومنصات إخبارية فيديو من 8 ثوان، يقوم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجولة تريض صباحية في العاصمة الكينية نيروبي.

وشاهد المارة ماكرون وهو يمارس رياضة برفقة العداء الأولمبي إيليود كيبشوج في شوارع نيروبي، في اليوم الثاني من زيارته لكينيا، المحطة الثانية في جولته الإفريقية.

وقبل ذلك وخلال جولة لمدينة الإسكندرية قام ماكرون بجولة تريض صباحية في شوارع المدينة وسط ترحيب المصريين.

ويقوم ماكرون بجولة بدأها من مصر، في زيارة تعكس الأهمية المتزايدة للقاهرة باعتبارها شريكًا محوريًا لباريس في المنطقة، وذلك قبل مشاركته في القمة الفرنسية الأفريقية المرتقبة في كينيا، والتي تعقد لأول مرة في دولة ناطقة بالإنجليزية.



